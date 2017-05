Recio se niega a ver al Madrid celebrar la Liga

Sólo un desastre morrocotudo de Barça o Madrid impediría que la Liga se decidiera en la última jornada, por un lado en el Camp Nou y por otro en La Rosaleda, en ese tan señalado Málaga-Madrid. Desde la Ciudad Condal se viene dudando de la profesionalidad de la plantilla de Míchel para ese partido y ayer Recio, el único malagueño del equipo, volvió a recalcar que en La Rosaleda no se regala nada.

"Yo no quiero que el Madrid celebra la Liga en mi campo. Quiero que llegue el partido para competir como lo que somos, profesionales con ganas de ganar", aseveró el centrocampista de El Palo en rueda de prensa, constatando una idea común en la plantilla: "Hablo por mí y por lo que oigo en el vestuario. Son partidos bonitos que a lo mejor no vamos a vivir nunca más, y preferiría celebrar la última victoria en casa con nuestra afición antes que lo otro".

Porque el encuentro, por todo lo que le rodea, motiva a cualquiera. Personalmente, a Recio le gustaría "que llegara el final de Liga a la última jornada" porque "el equipo rival se juega la Liga", incidiendo el paleño en que "son partidos que no se vuelven a repetir".

De lo que no existe duda alguna es del gran momento del Recio, al que parecía acabarse la temporada con la lesión en Pamplona y que, incluso con protección, está terminando el año sobre el césped, a un nivel altísimo y goleando. "Estoy con confianza, me encuentro bien y cómodo con tres jugadores en el medio, con más libertad con Pablo para llegar arriba y pisar área contraria. Estoy muy contento y no me hubiera imaginado hace dos meses terminar la temporada así, tan bien individual y colectivamente", señaló Recio.

No olvida el centrocampista que después de dos años pudo "dedicarle un gol a mi hijo después de un año duro de lesiones", algo que le deja "un buen sabor de boca", la misma sensación que la evolución final del grupo: "El equipo está en una buen dinámica de resultados, defensivamente muy sólidos y en ataque con mecanismos muy buenos. Lo que entrenamos sale en los partidos".

Pese a que el mercado veraniego está a la vuelta de la esquina, Recio confirmó su compromiso con el Málaga, el club de su vida, con el que renovó hace menos de dos meses: "Aquí me siento un privilegiado, estoy en mi casa y mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Está claro que lo económico tira, pero yo valoro la calidad de vida y la familia".

En último lugar, Recio dejó la pelota en el tejado de Sandro en cuanto a la continuidad del canario. "Hay que esperar a que él decida su futuro. Si es cuanto antes será mejor para que el club tome sus decisiones, pero tendremos que esperar", reflexionó.