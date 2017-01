Recio quiere "poner nervioso a Juanmi"

Recio tuvo ayer un día especial. Cumplió 26 años, edad que ya le confirma como un veterano de la plantilla, aunque lo vivió de manera agradable: el departamento de comunicación le preparó una tarta con una camiseta del Málaga y su dorsal que no dudó en compartir con los periodistas tras cantársele el "cumpleaños feliz". No tiene cerca a su gran amigo Juanmi para festejarlo. Aunque lo volverá este lunes. Entre tanto, toca minarle la moral. "De aquí al lunes tendré alguna conversación con él para intentar ponerle nervioso", comentó jocoso.

Ambos compartieron la aventura de ser canteranos que se hacían hueco en el primer equipo y a raíz de ello y la amistad perduró a pesar de que en algunas etapas tuvieron que estar separados. Toda alegría que pueda celebrar el coineño será la misma para Recio, si bien el centrocampista espera que su amigo no dé mucho la lata en el próximo encuentro liguero: "El otro día estuve hablando con él. Le he dicho que tengo muchas ganas de que juegue, ese pique me gusta y a ver si da la casualidad de que pueda jugar. "Me alegra que le vayan las cosas bien, en estos últimos partidos que ha jugado ha marcado goles", añadió el futbolista afincado en Rincón de la Victoria.

Recio ya le ha soltado en privado varias bromas acerca del pelo teñido -"le queda bien estar rubio", dijo entre risas-, pero sabe que en el verde no habrá lugar para chistes: "La Real es un equipo complicado que lleva varios años con el mismo entrenador y el mismo conjunto. Tienen buenísimos jugadores, sobre todo arriba. Juegan bien, tratan de sacar el balón jugado. Tendremos que aprovechar nuestras opciones".