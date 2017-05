Recreativos La Rosaleda (3-0)

Las heridas están lamidas, las gargantas rugen otra vez con pasión. El Málaga se divierte y su gente de la mano. De resignación, La Rosaleda había perdido la voz, apenas tenía ánimos para pitar siquiera. Se acabó. El murmullo de duelo ha mutado en bullicio de recreativos. Porque ahora el Málaga es un equipo pasándoselo en grande jugando a esto del balón. Los nervios que encogían piernas se fueron. Ahora las decisiones de los jugadores emanan de las sonrisas con las que saltan a jugar. Han eclosionado tarde pero son igualmente bienvenidos. Que no se vayan.

El Málaga frágil, sin estilo ni alma, está ya bajo tierra. Se ha convertido en un todo. Presiona y aplasta cual rodillo, le pone la etiqueta pata negra a sus goles y combinaciones. Se puede afirmar que ayer se sublimó el manual de Míchel, sin duda. Una idea para vencer y convencer, para gobernarlos a todos. Para lamentar que no haya más jornadas por delante, aunque al menos alumbra el futuro. Las seis victorias de las últimas siete citas son hijas de un plantel que ha convertido fantasmas en musas. Los jugadores se lo creen, se gustan. Han recordado que bajo el verde hay un patio de colegio y a ver quién es el guapo que los para ahora.

El equipo blanquiazul fluye en torno a un armazón muy compacto. Resulta que la empresa de reparaciones de Camacho ha expandido la firma con dos nuevos socios para así ofrecer un servicio más integral. Míchel ha actualizado el viejo negocio del doble pivote con Fornals y Recio, una idea de negocio más creativa e intensa. La medular de este nuevo Málaga es un triángulo perfecto: corren con sentido, no se estorban, son omnipresentes. Hacen de red, de trinchera, de lanzadera. Tiran muros al suelo y pintan con pincel fino. Da gusto ver al equipo tan entregado en defensa como en ataque.

Hacía tiempo que no se veían combinaciones vertiginosas como las de ayer. Por momentos, una lluvia de flechas. Con Jony amagando salir de la crisálida, con Ontiveros rompiendo todas las etapas evolutivas a base de descaro y regate. Su gol para abrir la lata le confirmó como extremo pluscuamperfecto: danza en una baldosa, cañonazo teledirigido. El marbellí es el mejor centrador de la Liga, pero su catálogo lo saca del imaginario de jugador de banda porque él ofrece ese plus del gol. Normal que Míchel esté encima de su dieta y su cabeza; no sólo porque le recuerde a él -desde lo futbolístico y desde lo rebelde- sino porque enderezado puede ser un futbolista portentoso.

La llegada de Míchel, además de enderezar el árbol, ha traído la salida del taller de muchos futbolistas a los que ya no se esperaba este año. Si la moto de Jony ya suena mejor, el Keko que entró en los últimos minutos parecía llevar la camiseta del Eibar. En apenas dos ratos dejó dos regates prodigiosos. No marcó porque se quiso gustar más de la cuenta en una vaselina mal ejecutada. Pero después caminaría por la cornisa del área para filtrar un pase estupendo a Juan Carlos. El madrileño, que se pasa los días convenciendo a Sandro de que no se vaya, le compensó esta semana de chapa con una asistencia que le hace más histórico aún. 14 tantos, el de ayer para marcar por cuarta semana seguida y cuando ya parecía que no lo haría. Aun así, no le hizo falta para dejarse notar. Se inventó otro penalti y sacó chispas de los guantes de Sergio Álvarez en la primera mitad. Keko y Juan Carlos, dos socios de banda que empezaron en el banquillo y que ilusionan por igual. Bandas con alternativas e ilusión para el año que viene.

La tangana final fue tan sorprendente como innecesaria. Aunque al menos dejó claro que Míchel va a cualquier guerra con los suyos. Y los suyos con él. Se le ha echado la persiana a la parte nefasta de la temporada. Ahora se invierte a plazo fijo en ilusión.

Kameni HH

Miguel Torres HH

Luis Hdez. HH

Llorente HH

Ricca HH

C. Castro, 89' s.c.

Camacho HH

Recio HHH

Ontiveros HHH

Keko, 85' HH

Fornals HH

Jony HH

Juan Carlos, 74' HH

Sandro HH

Sergio Álvarez HH

Lemos l

Cabral H

Roncaglia, 59' H

Sergi Gómez H

Planas H

Marcelo Díaz l

Cheikh H

Bongonda H

Señé l

Hjulsager, 71' H

Jozabed H

Guidetti, 82' s.c.

Beauvue l