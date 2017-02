Recuperar la sonrisa

Del mismo modo que el fútbol sirve de excusa a los violentos para justificarse en su nombre, el balón también es capaz de soplar con fuerza a las iniciativas solidarias. El Málaga-Betis tendrá varios homenajes a Pablo Ráez como teloneros. No se trata de invocar su nombre para imantar un triunfo, es algo que engloba a malaguistas, béticos y cualquiera que se precie. Pero Pablo Ráez era de aquí y su lucha universal. Si un chaval de solo 20 años pudo multiplicar exponencialmente la donación de médula -y de manera póstuma también-, un amplificador como el fútbol está obligado a apoyar y perpetuar su obra. Brazos que sacarán músculo, sonrisas que se pedirán y un minuto de silencio, iniciativas particulares y del propio Málaga, serán más que bienvenidas. Y después del merecido homenaje, ya habrá tiempo de relativizar el problema. Las sonrisas a la vida están primero.

Relativizar es lo que tiene que hacer el Málaga para no perder el norte. Porque el lunes era un equipo renacido y el sábado uno denostado. Es equilibrio lo que necesita el equipo de Romero, pero ahí está el círculo vicioso de que una cosa va llamando a la otra. Obviamente, hay cambios que permiten entender el radical cambio de imagen de un encuentro a otro. Para empezar, la alineación de esta noche se parecerá mucho más a la de hace ocho días que a la de Ipurúa. No estará Rosales, salvo que los miembros del Comité de Competición atiendan las alegaciones desesperadas del club para anular su segunda amarilla. Pero sí Demichelis, que se ha hecho fuerte mientras rendía y cuando no; su ausencia en Eibar se notó sobremanera, hasta Luis Hernández parecía ser menor futbolista sin él al lado. Y el doble pivote que forman José Rodríguez y Camacho, si es que el maño se recupera a tiempo de la gripe que lo ha dejado tocado en las últimas horas. En suma, que Romero se volvió el sábado teniendo claro que el experimento le había salido rana.

Como tampoco está para tirar cohetes el Betis, que no gana desde el 8 de enero. Asusta comprobar las analogías entre los dos equipos. Juande y Poyet, y una buena remesa de fichajes para cada uno, traían expectativas ambiciosas; ambas naufragaron. Los relevos han dado algo diferente al equipo, pero el juego ha sido mejor que los resultados. Y ahí andan ambos a dos puntos de distancia mirando cuánto margen de fallo queda en el bolsillo para evitar malos ratos de última hora. Por igualar, hasta tiene a su lateral derecho, Piccini, sancionado. El Betis será en La Rosaleda como el Málaga a domicilio, un equipo sin alma que no digiere bien los accidentes que va dando el choque. Y aún preguntándose qué pasó al descanso del derbi para acabar perdiendo un partido en el que pudo golear.

Víctor medita cambios. Uno de ellos podría ser Joaquín. Hasta hace unos días, la unanimidad en un buen recibimiento no se habría puesto en duda. Su reciente paso por el programa Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne, le jugó una mala pasada. Una chanza exagerada en torno a la capacidad adquisitiva del jeque ha quedado para muchos como la imagen que el portuense tiene del Málaga. Nada más lejos de la realidad. El recuerdo de Joaquín por lo blanquiazul trasciende un chiste cortado de una conversación más amplia, aunque será complicado que no escuche algunos pitos esta noche. Por eso el fútbol debe ser entretenimiento con sentido, no entretenimiento consentido. Ya está la vida para las tragedias. Pero también para las sonrisas.