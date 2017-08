Reinventarse una vez más para el ascenso

Nuevo año. Nuevas piezas. Nuevo puzle. El Atlético Malagueño vuelve a empezar, una vez más. Manel Ruano seguirá a las órdenes de un conjunto filial que madura con respecto al año pasado. Que suma figuras con recorrido fuera de las fronteras blanquiazules y que ya vistieron la elástica de Martiricos, que cuentan con un plantel con mayor experiencia en la categoría.

Este año no hay dudas, el ascenso es prácticamente una obligación. Una determinación. Una exigencia que transciende más allá de la dirección deportiva, el presidente Al-Thani quiere ver al Atlético Malagueño en la división de bronce del fútbol español y empujará en todos los ámbitos para que así sea.

La plantilla aún no está cerrada; faltan varias incorporaciones supeditadas a las bajas

"Las decisiones se toman en julio. Luego estamos esperando a los resultados. Yo no tengo ningún tipo de presión, sé que este es un puesto goloso y codiciado, que mucha gente lo está esperando. Me tendré que ir de un momento a otro, y me he podido ir en muchas ocasiones, pero no lo he hecho. Siento mucho a La Academia, desde que comenzamos a construir con Manel. Me siento en deuda e intentaremos ir a más", explicaba el técnico catalán sobre la situación e exigencias de los objetivos que soportará su plantel esta temporada.

La plantilla que porta este año Manel Ruano es la de un equipo más sobrio. Sobre todo por su experiencia en la categoría. Es cierto que ha perdido un buen número de piezas. Empezando por Ontiveros y En-Nesyri, que definitivamente serán parte del primer equipo. También las dudas con Mula y Álex Robles, que parecen haber encandilado a Míchel. Además está la parcela de salidas. Son varios los jugadores que han echo las maletas con dirección a otras ubicaciones. Rescisiones y cesiones, Arturo o Kuki. Gran parte del equipo titular del Atlético Malagueño de la temporada pasada este curso no repetirá. Toca reinventarse.

"Es verdad que hay menos juveniles. Se van a quedar pocos del año pasado, pero es algo anecdótico. Se han ido siete titulares. Los que quedan son los que el año pasado no tuvieron oportunidades. Jugadores que vuelven tras cesión y el club ha decido que este año se queden. Es algo distinto", expresaba Manel Ruano sobre la confección de su nuevo equipo, muchos que repiten de la temporada pasada y otros que vuelven de cesiones más o menos fructíferas para sus intereses particulares. Se trata de Alberto López, Deco y Jaime Moreno, tres jugadores que reemplazarán a tres hombres importantes como Jiménez, Arturo y Wojcik.

La dirección deportiva de La Academia, encabezada por Miguel Calzado, sigue buscando refuerzos. Un par de ellos están encauzados pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Manu Alemán, prometedor central del Juvenil A del Almería; y Pablo Clavería, centrocampista que llegó a debutar en Primera con el Rayo, están ya en plantilla. Anderson, uno de los jugadores a prueba en el filial, es el único que alberga opciones de continuar, aunque se duda con él.

La plantilla de este filial será más veterana que la anterior. Tendrá más visos de equipo consistente, pero Manel Ruano tendrá la dura tarea de anexionar una plantilla que se conoce al completo. El objetivo, vencer. El sueño, alcanzar el ansiado ascenso que se resiste.