Réquiem por el Málaga

Silencio por los corazones rotos. Gritos por el dolor acumulado. Fin de un ciclo, que para algunos (los más pequeños) es toda su vida. Hay alguna generación de malaguistas que no sabe lo que es ver al Málaga en Segunda, que lo que conoce de la hiel se lo ha transmitido algún familiar contándole que hubo un día en el que el orden natural de las cosas era luchar con el Betis por el título de equipo ascensor.

Cada cántico emitido ayer conforma una suerte de marcha fúnebre que encierra en su simpleza realidades aplastantes. Es el hartazgo ante la caprichosa gestión de un presidente que ha demostrado una falta única de empatía por los mismos que un día le convirtieron en mesías; es el desgarrado grito contra una plantilla que ha ido perdiendo letras de la palabra profesional por el camino; es el derecho a cantarse a sí mismos como único principio y final de lo que representa, representó y representará siempre al Málaga: su gente.

Quizás borrando lo de jornada de Liga el partido se podía entender mucho mejor, echando algo de imaginación y tratando de encasillar la cita como si se tratase ya de pretemporada. Porque es la tensión que encerraba, como si fuese un castigo para ambos conjuntos. Casi sin faltas, casi sin remates, casi sin alma. Nadie agitaba la coctelera y hubo que esperar al minuto 42 de la primera mitad para que un taponazo de Antunes resuelto a una mano por Andrés rompiese el letargo. Una penitencia que no merecían los pocos aficionados del Málaga que ocuparon sus asientos para despedir con una sonora pitada a los futbolistas cuando Trujillo Suárez mandó a ambas escuadras a los vestuarios.

Era muy triste el ambiente, contagiaba la sensación irrefrenable que emana del que ha perdido algo querido y que no tiene esperanzas de recuperar. Resulta imposible no sentir esa sensación de abandono, con un palco huérfano en el que antes había codazos por meterse en el encuadre. Es el legado del Málaga de los oportunistas, el vacío que dejan los arrimados cuando no hay nada que rascar. Muchos pensarán que si este descenso sirve para hacer una limpia a todos los niveles, bienvenido sea.

El alboroto de las gradas de la segunda mitad no provocó una mejora en el juego. El Málaga fue dos acciones de Success, que de torpes fueron geniales. El Getafe rompió el empate instantes después al transformar un penalti provocado y anotado por Remy.

Con menos de diez minutos, se brindó la alternativa a Juan Cruz, nacido en el 2000. Nos come el tiempo. Pero ojalá sea símbolo de un renacimiento deportivo.

Al final, José no llega ni siquiera a los once puntos de Míchel y el Málaga hace su peor registro en una temporada en Primera desde que es Club de Fútbol. La despedida estuvo marcada por los pitos, pero antes del final, Fondo Sur 1904 arrancó a cantar el himno. Mejor quedarse con esa imagen y pensar que en agosto se empieza a volver a la élite.