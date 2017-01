Ni Ricca ni Miguel Torres llegarán a tiempo ante Osasuna

La vuelta a los entrenamientos tras el día de descanso permitió testar el estado de los lesionados de cara al partido contra Osasuna. Esta semana no hay mucha tregua para los que arrastran problemas por aquello de que el choque se juegue en viernes, así que el Gato Romero ya empieza a hacerse una clara idea de lo que puede dar de sí el plantel. Por ello, parece complicado, si no milagroso, que Miguel Torres y Ricca puedan llegar al encuentro. En un principio, este duelo estaba subrayado en rojo para sus reapariciones, si bien su evolución no está siendo la más óptima.

Ayer ambos estuvieron haciendo carrera continua sobre el césped del estadio de atletismo y algo de trabajo específico con el recuperador del equipo, Hugo Camarero. Teniendo en cuenta que ambos se recuperan de respectivas lesiones musculares, con apenas tres entrenamientos por delante no se atisba un buen panorama para su mejora.

La noticia que ya deja de serlo es ver a Charles como uno más junto al resto de compañeros. Fue uno de más durante las dos horas que duró la sesión de trabajo. Si Keko volvió a una convocatoria la semana pasada, él podría volver a experimentar lo mismo en esta que se avecina, aunque eso ya quedará a criterio del Gato Romero.