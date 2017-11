Roberto y el Espanyol se enzarzan

Roberto salió corriendo del Espanyol por lo mal que lo pasó allí. La relación quedó deteriorada. Y este fin de semana ha habido más gasolina cruzada. En una entrevista concedida a As, el meta ahora malaguista habló de que no quiere ni pensar en una posible vuelta a la entidad catalana. Su director deportivo, le respondió.

"Si no piensa volver, le recomiendo que pare muchos balones. Que no le metan muchos goles, porque si el Málaga baja tiene muchas opciones de regresar y de estar en este club. No le puedo decir mucho más. Si Pau renueva, está clarísimo lo que pasaría. Dentro de nuestras prioridades, es más importante que Pau renueve a que vuelva Roberto. Roberto es un gran portero, pero si renueva Pau es que está involucrado en el proyecto, y a esa gente es a la que queremos", aseguró el exfutbolista y actual dirigente perico.

No parecieron sentarle muy bien esas declaraciones al guardameta fuenlabreño, que recurrió a su perfil de Twitter para escribir unas palabras en las que no citaba a Jordi Lardín, aunque denotaba sus ganas de reafirmarse en lo dicho. "Que se le quiera dar un significado conflictivo a los titulares sin leer las noticias. Que alguien piense que todo lo que se dice es siempre referido a ellos mismos o que alguno quiera aprovechar el momento para decir cualquier cosa, puedo entenderlo. Pero tengo muy claro lo que hago y lo que digo. Defiendo a un club al que le doy todo. Como he hecho siempre, como he hecho y haré en todos y cada uno a los que tenga que defender", argumentó Roberto, quien insistió en volcar todos sus esfuerzos en la causa malaguista: "Estoy muy orgulloso de todos los lugares por los que he pasado. Y de antemano de todos por los que tenga que pasar. Pero desde hace unos meses, hoy y hasta que el destino lo quiera, todas mis fuerzas, pensamientos y frases están comprometidas con el Málaga CF".