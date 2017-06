Roberto y Juan Carlos, anuncio esta semana

No hará falta esperar mucho tiempo para que comience el goteo de incorporaciones en el Málaga. Francesc Arnau confirmó en una comparecencia reciente que Adrián era el primer fichaje para la próxima temporada, a pesar de que la entidad aún no lo haya comunicado formalmente por los cauces habituales. Eso puede suceder pronto. Al igual que la llegada del meta Roberto y la asunción, ya en propiedad, de los derechos de Juan Carlos. Si no el anuncio, en esta misma semana los dirigentes confían en tener cerrados los contratos de los dos madrileños, lo cual elevaría a tres las gestiones ya cerradas.

José Rodríguez se despide: "Me habéis hecho sentir como en casa"

Aunque el Málaga aún no lo ha confirmado, José Rodríguez no seguirá en la entidad la próxima temporada. Sí aseguró Francesc Arnau que no ejercerían la opción de compra establecida con el Mainz 05 en el acuerdo por su cesión (tres millones de euros), aunque emplazó la resolución de su futuro a una reunión con el futbolista. Esta ya se ha producido y en ella se le ha comunicado al alicantino que no entra en los planes de Míchel. Así que el jugador aprovechó para despedirse de la que ha sido su hinchada desde enero. "Gracias a todos los aficionados del Málaga, me habéis hecho sentir como en casa. Necesitaba ese cariño, el año que viene os deseo lo mejor. ¡Y, sobre todo, dar las gracias a todos mis compañeros por las enseñanzas estos meses! Nos veremos pronto", escribió en Twitter.