Roberto: "En algún momento tendremos nuestro premio"

Roberto se está destacando en las últimas semanas por dos cuestiones: ser uno de los pocos futbolistas que está a buen nivel, como Mula, y por su mensaje positivo cada vez que se planta ante un micrófono o se dirige por redes sociales. Ayer volvióa emitir buena onda para animar a sus compañeros de cara al choque de mañana. "Aunque sea un tópico y a veces innecesario, vamos a volver a salir a pelear, a luchar con todo lo que tenemos. Porque así, no cabe duda, que en algún momento tendremos nuestro premio", comentó en su perfil de Instagram.

También tuvo palabras para relatar su primer experiencia en el Wanda Metropolitano, el nuevo hogar "del equipo en el que te has criado y has pasado 15 años de tu vida". Aunque en seguida apostilló hablando en presente con guiño al Málaga, "el club en el que quiero estar y voy a defender a muerte cada día". Roberto fue uno de los mejores junto a Rolón y Mula ante el Atlético de Madrid, aunque no pudo evitar el gol de Griezmann que selló el partido.