Roberto: "Hubiera sido muy injusto pagar ese despiste con un gol"

Venía siendo decisivo y ayer no fue una excepción. Roberto atajó una contra de Nano Mesa al final para amarrar un punto. "Hubiera sido muy injusto. Hemos hecho un gran partido y hemos tenido un despiste que hubiera sido injusto pagar con gol", comentó el guardameta, que valoró dejar por primera vez la portería a cero: "Hay que rescatar las buenas noticias, ojalá sea la primera de muchos".

Destacó el portero el encuentro del grupo pese a no vencer. "Hemos hecho un partido muy serio, hemos dominado y hemos recuperado sensaciones. Ellos son un equipo difícil", para no mostrarse preocupado por la sequía atacante ayer: "Veníamos marcando goles y no ha podido ser. Confiamos en el potencial ofensivo".