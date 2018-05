Robles y Cruz derriban el muro

Dentro de todo lo negativo había dos chavales viviendo en su propio mundo, aunque compartido con el malaguismo que se tomó las apariciones de Álex Robles y Juan Cruz como lo único rescatable en la tarde del adiós a Primera. El lateral fue titular y trabajó bien con un coco como Amath, mientras el extremo saltó a falta de minutos y dejó un caño a Antunes de regalo.

"Muy nervioso al principio pero conforme pasaba el tiempo más confianza. Mis compañeros me han arropado bien y con la afición perfecto", explicaba Juan Cruz en zona mixta sobre un debut que "no esperaba así. Este año ni me pensaba que iba a debutar, y ahora mira".

Por su parte Robles dijo lo obvio, cualquiera quiere estrenarse aunque caigan chuzos de punta: "Yo no lo considero un marrón, lo considero más una buena oportunidad para demostrar quién soy y por mi parte no lo puedo considerar un marrón, sino una buenísima oportunidad para seguir creciendo como futbolista".

Por lo pronto, como el extremo, tiene prioridades antes de pensar en el futuro: "Todavía queda mucho para seguir creciendo. Yo me estoy centrando ahora en el ascenso con el Malagueño y ya en la pretemporada veremos".