Rolan dobla la necesidad

El mercado invernal no es un capricho. Es un síntoma. Dice mucho de cómo está un club y un equipo. El Málaga refleja uno de los posibles estados, que mezclan los hechos con lo intangible, la realidad con la aspiración. La dirección deportiva busca futbolistas de ataque porque hay unas carencias evidentes en cuanto a poder realizador. Lo que tiene no ha funcionado y algunos no parece que vayan a funcionar por diversos motivos. Pero si hay alguien que preocupa sobremanera es Diego Rolan.

El uruguayo entró en el Málaga cual mesías, con doblete incluido contra el Athletic. Una puesta en escena brillante por sus dos dianas y por la manera en la que llegaron. Con calidad, con épica, con ese aire fresco que necesitaba el conjunto blanquiazul tras un arranque lleno de dudas. Sin embargo, ese Rolan explosivo no ha vuelto a asomarse por La Rosaleda. El jugador posee la calidad, pero su cuerpo no termina de acompañarle. Físicamente no está bien, ha tenido varias lesiones y evitó el quirófano en una apuesta desesperada.

Si pasa por el quirófano el punta charrúa, el Málaga tendrá que firmar dos delanteros

Un tratamiento conservador y a esperar que el cuerpo protagonizase un final feliz. Pero el propio Rolan está desesperado y ha solicitado permiso al Málaga para poder conseguir una nueva opinión médica. El jugador quiere ponerse en manos de otros galenos, en un intento de afrontar sus problemas de la mejor manera posible. La sombra de la operación sigue latente.

Nada es definitivo y nadie se atreve en la entidad a decir al cien por cien qué ocurrirá con Rolan, que aún sueña con el Mundial de Rusia. De momento, está el presente -que ya es pasado- y que cuenta que el charrúa todavía arrastra molestias en el tendón de Aquiles de su pie derecho y que se tiene que resguardar en el gimnasio trabajando sin oler el césped. El último partido liguero del Málaga en 2017 (en Mendizorroza contra el Alavés) habla por sí mismo de cómo está la situación. Aquella noche en Vitoria jugó forzando la máquina (como contra el Betis). Su rendimiento estuvo muy lejos de su nivel.

Le toca a Husillos mover ficha y encontrar un delantero para ya. Un delantero centro o un futbolista de ataque interesante (opción que no está ni mucho menos descartada). Y la cosa no acaba ahí, con una hipotética intervención de Rolan y una salida de En-Nesyri, al Málaga le harían falta como mínimo dos hombres para apuntalar la zona ofensiva. Algo que contempla la dirección deportiva, que espera concretar un fichaje lo antes posible en su desesperada lucha por mantenerse en Primera División.

El Málaga se ha reforzado con Ignasi Miquel e Iturra, dos hombres de carácter defensivo. Y de carácter a secas, también hay que decirlo. En un principio, Husillos da por cerrada la defensa, no descarta que pueda llegar algún medio más (si hay hueco en la plantilla y en el presupuesto) y centra su atención en dar con hombres que garanticen el gol que escasea en el conjunto blanquiazul. Hay que recordar que entre los cuatro puntas del cuadro malacitano, suman cinco goles, los tres de Rolan y los dos de Bastón, con Peñaranda y En-Nesyri en blanco.