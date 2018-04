Rolan, bajo el foco en Riazor

A finales de septiembre Diego Rolan concedió una entrevista a este diario y dijo lo siguiente: "De ese tema creo que se está hablando mucho y yo en realidad no lo podría explicar, eso tendría que ser mi representante, así que prefiero dejar ese tema a un lado y ocuparme del Málaga". "Ese tema" tiene nombre de club, Deportivo de la Coruña, y apellidos en forma de acuerdo con dicho club. Al menos, eso es lo que se aseguró en los medios gallegos. "Ese tema", guste más o menos, acompañará toda la temporada a Rolan, que este viernes (si nada lo impide) jugará en Riazor contra el equipo al que se le vincula.

Ordenando las piezas, la cronología básica de este asunto es que Rolan, que pertenece al Girondins de Burdeos, estuvo negociando su incoporación al Dépor. Su condición de extracomunitario boicoteó la operación, entonces apareció el Málaga, que buscaba un refuerzo de ataque de última hora. El uruguayo terminó llegando cedido a Martiricos sin opción de compra. Pero en Galicia distintos medios desvelaron que existía un acuerdo entre Dépor y Girondins para el traspaso del futbolista por una cantidad cercana a los seis millones de euros. Nadie confirmó nunca esta realidad.

El Málaga, en boca de Francesc Arnau (que entonces era director deportivo de la entidad), aseguró no saber nada de este asunto: "Desde el principio hasta el final la única operación fue la de cesión sin opción de compra. De lo demás no puedo hablar nada, no me compete. Rolan está aquí cedido sin opción de compra. No nos aceptaron la opción de compra, fue la única opción".

De una punta a otra, Richard Barral, que entonces también era director deportivo del Dépor, dijo esto antes de la visita coruñesa a Martiricos: "Para el próximo año todavía es muy pronto para hablar. Es imposible que sea nuestro ni Diego Rolan ni otro jugador con contrato. Rolan, al no ser jugador nuestro, puede jugar contra el Deportivo y contra cualquier equipo. A día de hoy no pertenece a nuestra plantilla. Pertenece al Málaga y si Míchel lo alinea contra el Deportivo, jugará contra el Deportivo. El presidente del Girondins dijo que jugaría cedido en A Coruña y jugará en Málaga, tendréis que preguntarle a él".

La situación no es nada sencilla. Aun existiendo el acuerdo entre Rolan, Dépor y Girondins, el desarrollo de la temporada fue hacer que la operación se desmonte. El descenso coruñés, algo que entra dentro de lo posible puesto que el equipo marcha ahora mismo penúltimo con 20 puntos, implicaría que no pudiese hacer frente al traspaso y al sueldo del jugador. A eso se le suma que el futbolista difícilmente aceptaría jugar en Segunda.

De cualquier modo, la primera vez que Rolan pise Riazor será vestido de blanquiazul pero del Málaga. Además, después de una de sus mejores actuaciones desde que llegó a la Costa del Sol. Rolan, salvo un par de fogonazos en la primera vuelta, ha tenido un rendimiento deficiente. Su temporada ha estado marcada por numerosas lesiones, si bien es verdad que acabó 2017 forzando la máquina para jugar en Vitoria. Se encabezonó en no pasar por el quirófano para tener opciones de volver a jugar y colarse a última hora en Rusia con Uruguay. Tras muchas jornadas desconectado, ante el Villarreal sacó todo su talento para ayudar al equipo a ganar tras cuatro meses.

Es curioso, porque ayer se entrenó con absoluta normalidad cuando el domingo estuvo a punto de ser sustituido a la media hora de juego por unas molestias, pocos minutos antes de hacer la jugada del penalti. Así que si todo sigue así, jugará en Riazor un partido en el que los dos peores equipos de Primera se disputan el derecho a un milagro.