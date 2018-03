Rolan: "Me quedaría con mucho gusto acá"

Diego Rolan llegó a Málaga con el cartelón de jugador estrella. Era una gran incorporación para el Málaga y fue por eso por lo que llegó a última hora. Aunque, es cierto que más allá de aquel doblete ante el Athletic de Bilbao, en el que fue el auténtico revulsivo, poco más de efervescencia ha ocasionado el charrúa en la Costa del Sol.

"Me quedaría con mucho gusto acá", comentaba Rolan sobre un posible futuro en Martiricos y añadía: "Si me tengo que quedar en Málaga lo haría con mucho gusto. El equipo se merece mucho más. El fútbol no está siendo justo con nosotros".

"Fue una buena decisión venir al Málaga. Puede funcionar o no, como en todos lados. Tocó un mal momento. A pesar de la situación estoy muy contento de estar acá, de trabajar con los compañeros que tienen un gran compromiso, toda la gente que trabaja en el club es muy amable. Málaga se merece mucho más que esto", decía el uruguayo al ser cuestionado sobre su desembarco en la ciudad, que siempre estuvo muy cuestionado por esa rara operación con el Deportivo de la Coruña como destino la próxima temporada: "Mi responsabilidad es el Málaga, no pienso en si voy al Deportivo, en Primera o Segunda... Mi prioridad es el Málaga, a final de temporada ya veremos qué puede pasar".

"No falta compromiso para ganar, somos todos profesionales, trabajamos a alta intensidad en los entrenamientos", explicaba cuestionado por el rendimiento de la plantilla a los que defendió: "A la hora de jugar no podemos volcar lo que hacemos en los entrenamientos. Nos falta suerte, fortuna. Nos falta gol, ser más contundentes. Pero falta de profesionalismo no hay". "Lo importante es que hay compromiso con la causa. Seguimos trabajando, no bajamos los brazos. Tenemos que librarnos de esa tensión que tenemos. Estamos tensionados porque queremos hacer las cosas bien", sentenciaba sobre esto.

El charrúa reconoció estar "muy bien" del tendón de Aquiles aunque le "falta un poco físicamente". Algo que ligó a su no convocatoria con Uruguay y que le pone difícil ir al Mundial: "Dos meses parado se notan. Si el equipo va bien tengo más chances de ir. Tengo que pensar en hacer las cosas bien".