Rolan, regates al tema Dépor

Diego Rolan atendió este martes a los medios de comunicación en el Ciudad de Málaga al término del entrenamiento. Como suele, sorteó las cuestiones relacionadas con el Dépor y su futuro: "No sé cómo va a ser mi situación. Yo aquí me quedaría sin problemas, pero no puedo confirmar ni afirmar nada porque mi situación no la sé hasta final de temporada. No me importaría jugar en Segunda. Soy profesional, hoy estoy en el Málaga y sólo trato de hacer las cosas bien para tratar de ayudar al equipo y al club".

Acerca, precisamente, de su derbi personal, señaló: "Sabíamos que era un partido clave. Obviamente que el equipo es consciente de la situación, pero de la parte de mis compañeros y de la mía vamos a seguir dándolo todo para tratar de obtener resultados. Y a final de temporada ver si podemos o no podemos. El equipo va a dar todo hasta el final para tratar de conseguir la mayoría de los puntos".

Del Real Madrid, otra serie de tópicos: "Un partido complicado porque el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, lo demuestra partido a partido, así que intentaremos hacer nuestro juego y tratar de bloquear los (puntos) fuertes de ellos para poder sacar un buen resultado".