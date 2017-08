Casi Rolón, casi Iturbe

A menos de una semana para que empiece la Liga en clave malaguista, el club parece tener claro en qué jugadores tiene que concentrar su mayores esfuerzos para que el ansiado pivote y el segundo delantero estén cuanto antes a las órdenes de Míchel. Esteban Rolón y Juan Manuel Iturbe son los elegidos. Y ambas operaciones parecen haber entrado en su tramo final. Las próximas 48 horas van a ser fundamentales para que ese último empujón se dé y sus llegadas queden finiquitadas. La del argentino a través de un traspaso, la del paraguayo como cedido.

Pero la dirección deportiva pide calma, especialmente a tenor de los vaivenes vividos en el caso del futbolista de Argentinos Juniors. No obstante, fuentes de Martiricos aseguraron ayer a este periódico que incluso ya se le espera por Málaga para rematar los contactos, pasar el reconocimiento médico entre hoy y mañana y así presionar a su club para que termine de liberar una operación con demasiados actores y versiones muy discordantes. Si el entendimiento con Rolón se termina de cerrar, su club de propiedad tendrá que terminar de ceder. Y es que, pese al acuerdo entre entidades, el cien por cien del pase no corresponde a Argentinos Juniors, el propio futbolista posee en torno al 15%, por lo que se debe sellar el contrato de traspaso con el visto bueno a tres bandas.

El porcentaje del medio centro y Argentinos Juniors es el último caballo de batalla

La cuestión con Iturbe exige un esfuerzo económico importante, a pesar de que recalaría como cedido. La Roma exige una cantidad superior al millón de euros por su préstamo, aunque a cambio permitiría disponer de una opción de compra relativamente asequible, entre cinco y diez millones de euros, algo que podría afrontar el Málaga en el caso de que el jugador explotara en LaLiga. Eso sí, su ficha es elevada, le pondría en el techo del vestuario, por lo que deben terminar de cuadrar los números por un jugador que aún es joven (acaba de cumplir 24 años) y que no termina de agarrar continuidad, pero que presenta muy buenas condiciones.

No obstante, el Leganés también se encuentra muy interesado en los servicios del atacante paraguayo y anda huérfano de gol, así que quiere apurar hasta el final todas sus posibilidades de hacerse con el internacional. De hecho, el entorno de Iturbe casi da por hecho que la próxima temporada estará disputando la competición española, si bien desde el Málaga subrayan que no es una operación fácil de cerrar y que no se puede dar nada por sentado, por más que el futbolista parece agradado por la posibilidad de vestir de blanquiazul.

Son opciones que se están intensificando en los últimos días pero no las únicas. Conviene recordar que la cesión de Michael Santos al Sporting, confirmada ayer, supone la liberación de una plaza de extracomunitario en el plantel, por lo que el Málaga podría esperar unos días más para decidirse habida cuenta de que descartes de última hora pueden producirse en condiciones mucho más ventajosas de lo que estaban en situaciones anteriores del mercado. Una de ellas, por cierto, no será la de Joselu, quien se comprometió en las últimas horas con el Newcastle para jugar como compañero de Jesús Gámez las próximas temporadas. El día de ayer también arrojó la confirmación oficial del fichaje de Javi García por el Betis.