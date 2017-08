Rolón: "Me gustan mucho Fernando Gago y Fernando Redondo"

Estaba Rolón (Posadas, Argentina, 1995) fue presentado como nuevo jugador del Málaga. El mediocentro, procedente de Argentinos Juniors, ha sido un fichaje, como reconoció el director deportivo Francesc Arnau, en el que el propietario Al-Thani ha tenido mucho que ver. Míchel no se ha mostrado entusiasmado con su fichaje, pero viene para sumar.

En su presentación, Rolón mostró ideas claras y un discurso bien modulado. "Estoy contento y feliz de estar aquí. Es una ciudad linda, llevo poco aquí pero estoy contento por lo que me está pasando", dijo Rolón, que explicó sus características: "Jugué de mediocampista central en Argentinos Juniors. Me gusta tener el balón, presionar alto y que el que el equipo sea ordenado. Estoy contento de estar en Málaga, es un sueño estar aquí. Tenía otras opciones pero hablé con Gabriel Heinze (ex jugador del Madrid y su entrenador en Argentinos Juniors, y elegí estar aquí".

El fichaje de Rolón ha despertado expectación a través de las redes sociales entre el malaguismo. "No tengo redes sociales, no miro esas cosas, pero sé que tardé mucho en llegar y firmar. Estoy contento", aseguró el argentino, que tiene buenos modeles: "Juego de mi forma y a mi manera, pero me gustan mucho Fernando Gago y Fernando Redondo, que tuvieron muy buena carrera aquí en España. De la plantilla conozco a Cecchini de verlo jugar en Argentina, pero nada más. Con Demichelis hable de cosas futbolísticas. Sé que ésta es una liga muy importante, pasé un momento grande depresión en mi carrera, que fue descender con m club, y que me ha dado madurez. Estoy contento de estar aquí".

Arnau, director deportivo, admitió que "todos sabemos que Esteban ha venido porque han dado el visto bueno desde la propiedad. Lo conozco poco pero a partir de ahora es jugador nuestro. Tiene que coger ritmo, hay que darle paciencia, ojalá se adapte cuanto antes. Mi opinion aporta poco, lo importante es que es jugador nuestro y vamos a trabajar para que dé el máximo rendimiento".