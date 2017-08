Rolón, a punto de aterrizar

Salvo giro de los acontecimientos, el contacto cara a cara terminará de perfilar un principio de acuerdo que finalmente satisfará a Argentinos Juniors y al futbolista. La operación se moverá en los 3,5 millones de euros apalabrados días atrás, aunque incoroporará una serie de extras para el club de La Paternal según los partidos que juegue el medio centro. Por ahí se han movido los esfuerzos del Málaga para avanzar. Igualmente, ese plus que incorporará la entidad de Martiricos terminará de desbloquear el conflicto del 15% del pase a favor del futbolista y que en un principio su club no estaba dispuesto a reconocer.

Sucede, precisamente, que los vaivenes que han deparado las conversaciones llevan a la cautela a todas las partes, aunque este periódico sí pudo corroborar que se encuentran en el momento de gestación más importante desde que se empezó a hablar. Si no fuera por los cambios que se han producido y porque la gestión ha quedado en manos de un emisario del jeque Al-Thani, se podría asegurar casi al cien por cien que la operación llegará a buen término.

Esteban Rolón tiene altas opciones de ser la próxima incorporación del Málaga para la temporada que comenzó ayer. De hecho, se espera que en las próximas horas el futbolista, acompañado de sus representantes, aterrice en la Costa del Sol para terminar de arreglar en persona los detalles de un acuerdo que tiene muchas aristas y que, como ha quedado claro en las últimas cuatro semanas, no ha sido nada fácil de concretar. No obstante, las últimas conversaciones han dado un empujón que, según fuentes próximas al jugador, se antojan como prácticamente definitivas.

Dos entrenamientos para despejar dudas

Tras el día de descanso concedido ayer, hoy el Málaga retoma el trabajo para preparar el penúltimo entrenamiento antes de comenzar la competición. Dos sesiones que no solo valdrán para ultimar la puesta a punto, sino para que Míchel pueda observar con mayor claridad si puede recuperar a algunos de los jugadores que no llegan en plenitud física. Hay mucha expectación puesta en Ontiveros, quien esta semana ha experimentado una sensible mejoría y llegó a integrarse con el grupo, si bien se ha perdido la mayor parte del trabajo en pretemporada por culpa de la pubalgia que le llevó al quirófano. Además, Cenk Gönen continúa con molestias en un hombro y Cecchini ha estado trabajando limitado por unas molestias musculares con las que se vino del Trofeo Carranza. José Luis Mendilibar, entrenador del Éibar, también anda muy pendiente de la evolución de dos futbolistas fundamentales en su esquema: Pedro León y Sergi Enrich. El murciano está prácticamente descartado y el punta es duda por un esguince de rodilla.