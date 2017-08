Rolón la quiere tocar

Pasaban las 12:30 de la mañana cuando Esteban Rolón aparecía en la sala de prensa de La Rosaleda. Con una sonrisa tímida e igual de expectante que los periodistas allí presentes, el argentino posaba junto con la CEO de La Academia, Hamyan Al Thani, con su nueva elástica. Portará el número 5, tradicionalmente ligado a jugadores de su perfil. Un centrocampista con buena salida de balón. "Soy un jugador al que le gusta tener el balón, que el equipo presione alto y que sea ordenado". Así define el nuevo jugador del Málaga su forma de jugar al fútbol.

En una rueda de prensa en la que la parte final se centró en la figura del director deportivo, Francesc Arnau, el jugador que le ha costado al club algo más de tres millones de euros no se cansó de repetir lo bien que le han hablado de la competición española y de Málaga. "Hablé con Gabriel Heinze -exjugador del Real Madrid y su entrenador en Argentinos Juniors- de la liga española. Me comentó que es la mejor liga del mundo, por algo juegan aquí los dos mejores jugadores del mundo, y que me va a ayudar mucho en mi carrera y para lo que yo quiero en mi futuro. De Málaga, Martín Demichelis me dijo que es una ciudad bonita, también me la recomendó Federico el pocho Insúa". El nuevo centrocampista del club de Martiricos desveló que tuvo otras opciones, pero que no dudó en fichar por el equipo costasoleño cuando tuvo la oportunidad. "Yo elegí estar aquí, tenía otras opciones pero me gusta mucho la liga española, hablé con Heinze y llegué a la conclusión de que quería estar aquí". Reconoce que con el Míchel no ha podido hablar, ni tampoco con sus compañeros, de quienes tiene alguna referencia, aunque no tiene relación con ninguno en profundidad. "Conozco a Cecchini de verlo jugar en Argentina, pero a nadie más. Hablé con Martín Demichelis de cosas futbolísticas y de cómo estaba mi situación en Argentina", comentó.

Rolón aseguró preferir "tener el balón, que el equipo presione alto y que sea organizado"5Dorsal. Es el número que portará Rolón en su camiseta. El curso pasado lo lució Diego Llorente.

Esteban se incorporará a la rutina de trabajo del equipo blanquiazul hoy, en la vuelta al trabajo tras la segunda derrota de la campaña, la cosechada en Montilivi frente al Girona el pasado sábado por 1-0. "No he entrenado todavía con el equipo, lo hice con los que no viajaron el sábado, empezaré a entrenar con todos, tengo muchas ganas, pero no puedo dar una opinión porque todavía no los conozco", afirmó.

Rolón es un jugador joven como indica su carnet de identidad, con 22 años, pero asegura haber madurado futbolísticamente estos últimos años, tras el descenso deportivo de Argentinos Juniors. "Pasé un momento grande de presión en mi carrera, pero es algo que me ha ayudado a crecer. Estoy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de entrenar", destacó. Pese a su inexperiencia, quiere pelear por un puesto en el once inicial y ser útil para los esquemas de Míchel. "Me gustaría crecer y conseguir la titularidad lo antes posible, poder adaptarme a esta liga, que es la mejor liga del mundo, y ayudar al grupo en lo que me toque. Soy uno más, vengo para aprender y sumar". Como curiosidad, el nuevo 5 blanquiazul nació y creció en Argentina, pero tiene también pasaporte polaco. "Me viene de parte de mi abuela, de parte de mi madre, eran de allí", explicó.

El fichaje de Esteban Rolón se ha alargado en el tiempo. Cuando parecía cercano a la firma, el jeque pareció dar las negociaciones por concluidas a través de su perfil de Twitter. Finalmente la operación se ejecutó y Rolón luce como malaguista. "No tengo redes sociales, pero sé que se tardó mucho en llegar a firmar y en estar aquí, pero estoy feliz".

El argentino firma hasta la temporada 2020/21. Cuatro temporadas para hacer de la medular un rincón de felicidad para la parroquia de La Rosaleda.