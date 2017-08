La Roma deja sin dorsal a Iturbe, a quien no le convence el Leganés

El Málaga continúa sin hacer oficial la llegada de ningún nuevo fichaje. Aunque ahí quedan los intensos movimientos. Uno de los futbolistas que gustan es Juan Iturbe, a quien ayer la Roma dejó sin dorsal de cara a la próxima temporada y dejando claro que saldrá del plantel. Asimismo, fuentes próximas al futbolista aseguran que la opción del Leganés no le agrada especialmente, lo cual no significa que esté definitivamente descartado para el conjunto pepinero, dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo por convencerle.

Aunque en su momento se intensificaron los contactos, en las últimas semanas su llegada había pasado a un segundo plano. Pero vuelve a ser una opción sobre la mesa. El hándicap, que su cesión se podría acercar a los tres millones de euros contando ficha y pago por su préstamo. Las opciones continúan estando ahí.

Otro nombre que apareció ayer para la delantera es la del colombiano Mateo Casierra. Según As, en las últimas horas ha sido ofrecido para que recale en calidad de cedido. Se trata de un atacante de 20 años que milita en el Ajax, donde a priori no tendrá mucha continuidad este año, de ahí que el cuadro neerlandés esté por la labor de encontrarle un equipo a préstamo. Ocupa plaza de extracomunitario, igual que Iturbe, aunque eso ahora no es problema tras la salida de Michael Santos al Sporting.

La situación continúa siendo confusa en torno al centrocampista. La opción Rolón es la que más se trata estos días, si bien dicha operación es ajena al director deportivo, Francesc Arnau, puesto que es un emisario del jeque quien está tratando directamente las conversaciones. Igualmente, sigue sin haber claridad entre Argentinos Juniors y el futbolista acerca del reparto de la propiedad (Rolón reclama el 15% de su pase), por lo que tan pronto se puede llegar a un acuerdo como vivir otro día sin novedades.