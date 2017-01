Romero: "Necesitamos los puntos como Osasuna"

Marcelo Romero analizó ante los medios de comunicación el choque de mañana ante un Osasuna más que necesitado de puntos. Aunque, a tenor de las palabras del uruguayo, el Málaga saltará a El Sadar con la misma necesidad. "Para mí todos los partidos son finales, venimos de muchos encuentros sin ganar. Necesitamos los puntos como Osasuna, son tres puntos de los que te pueden dar problemas o meterte arriba", avanzó Romero.

Éste explicó que "queremos ganar y salir de la dinámica mala de resultados", por lo que sueñan con los tres puntos en un partido "igualado y de mucha intensidad y tensión por los puntos". Buena parte de importancia tendrá la afición rojilla, que sabe que a su equipo se le va la vida por derrotar al Málaga: "La afición de Pamplona siempre aprieta y da un plus a su equipo, habrá que vigilar eso también".

Romero se lleva 20 jugadores a Pamplona, entre los que no está Luis Muñoz, titular la pasada jornada en el Bernabéu. "Luis fue titular por delante de Martín [por Demichelis] en Madrid, ahora la responsabilidad tiene que ser para otro", aseguró el charrúa, cuya decisión viene motivada por el juego aéreo de Osasuna: "Ahora pienso que puede ser otro equipo el que salga. Osasuna es buena por arriba y eso hace que cambiemos los planes".

Es por ello que habrá que estar muy pendiente al juego por arriba, ya que el Málaga "está fallando en esa zona defensiva y a balón parado", señalando Romero a Oriol Riera y Sergio León como los grandes peligros ante los que hay que tener una "concentración máxima".

El técnico del Málaga no quiso entrar a analizar el fichaje que aún puede venir en este mercado invernal y pasó de puntillas sobre uno de los nombres propios para este encuentro, el colegiado De Burgos Bengoetxea. "No me preocupa el tema arbitral. Osasuna se merece respeto y hay que atender su reclamo. Estoy seguro de que el árbitro estará a la altura, contra el Madrid también hubo fallos en nuestra contra, pero es algo natural del fútbol", dijo Romero.