Romero acudió al estadio para despedirse

Todos los focos estaban ayer en Míchel. Por eso la despedida del Gato Romero quedó en un segundo plano. Antes de que el nuevo entrenador blanquiazul se pusiera manos a la obra con la plantilla, el charrúa se plantó en el estadio de atletismo. Allí recogió las pertenencias que tenía pendiente de llevarse de su despacho y aprovechó la cita para despedirse de manera personalizada del plantel.

Así se escribió el epílogo del preparador blanquiazul, que no obstante continuará ligado a la entidad en unas funciones que todavía no están del todo claras -el club quiso premiar así su compromiso y trabajo al frente del primer equipo-. La discreta despedida de Romero llegó poco antes de que Míchel también hablara con sus nuevos futbolistas. Y no se extendió mucho el madrileño en su primer discurso. Según testigos, fue un mensaje directo y al corazón, sin muchos conceptos deportivos, simplemente intentando hacerles ver que la situación es más que reconducible y que basta volver a prender la chispa de la confianza para que el juego mejore y lleguen los puntos definitivos que sellen la permanencia.

Ese fue el pistoletazo de partida del primer entrenamiento de Míchel en Málaga. Como siempre, a puerta cerrada, aunque hubo quien se las ingenió para buscar una posición desde la que contemplar los primeros minutos del nuevo preparador. No podía ser de otra manera, en el primer ensayo hubo un claro protagonismo del balón y Míchel se mostró muy encima de las instrucciones y las correcciones, aunque igualmente se le vio hablar mucho con su segundo, Juan Carlos Mandía, y el que hacía esas veces con Marcelo Romero, Sergio Pellicer. Para hoy ya ha programado una doble sesión de trabajo.