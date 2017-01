Romero: "El equipo se desordenó tras el gol"

El Gato Romero analizó su debut como primer técnico en La Rosaleda. No ha comenzado con buen pie su etapa. 3-1 en Balaídos y 0-2 ante la Real Sociedad. El técnico charrúa opinó que hubo un partido antes del primer gol y otro después. "Ellos tuvieron la posesión en el primer tiempo, pero creamos peligro, ocasiones de gol. Le hemos dado sentido a los contragolpes que tuvimos. El equipo se desordenó mucho tras el gol, empezamos a correr mal. Cuando vienes de varios partidos sin ganar, el nerviosismo suele llegar. Han trabajado, han corrido y se han dejado todo los jugadores , pero hay que seguir trabajando mucho", decía Romero, que entendía los pitos de La Rosaleda, sobre todo en el tramo final: "Es lógico por parte de la gente pitar lo que crean. El equipo se ha volcado, lo ha intentado, ha corrido. El primer gol es una falta que pega en la barrera. El segundo era saque de puerta y no córner. Pero no hay que buscar excusas, sino ver los errores, los fallos, y corregirlos".

Juanmi: "Es extraño marcar en La Rosaleda con otra camiseta"

Juanmi Jiménez jugó por primera vez con la camiseta de otro club contra el Málaga. Y marcó y no lo celebró. "Siempre es bonito volver a casa. No es el club en el que he estado toda la vida. Marcar con otra camiseta es extraño, pero me debo a otro club y otra institución. A partir de ahora, toda la suerte del mundo al Málaga", dijo el coineño, que ya había advertido de que no festejaría un hipotético tanto: "Dije que si marcaba no lo iba a celebrar. Este club y esta afición me lo dio todo y se merece un respeto". Sobre la situación del equipo en el que se crió, Juanmi tranquilizó: "El Málaga no hace una mala temporada, pero todos los cambios requieren su tiempo y seguro que cuando el Gato instale su método irá para arriba ¿Pitos? Habrá opiniones de todo tipo, yo el respeto que tengo por club y afición no va a cambiar nunca".