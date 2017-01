Romero, con los números en contra y las sensaciones a su favor

Un mes después de sentarse en el cargo, Marcelo Romero desfila por un contraste de sensaciones. Desde luego, los números no son nada buenos, sólo un punto de doce posibles desde que está en el banquillo. Si bien es cierto que le ha tocado empezar contra rivales de enjundia y la imagen en los últimos encuentros ha crecido visiblemente.

Fue el mismo sabor agridulce vivido en El Sadar, puesto que hacía mucho tiempo que no se daba tan buena imagen de manera tan prolongada y equilibrando méritos defensivos y ofensivos. Sin embargo, a día de hoy, no es menos cierto que se viven algunas de las peores rachas de la historia. El hecho de no lograr tampoco los tres puntos en Pamplona significa que ya se acumulan 14 partidos consecutivos, entre la anterior temporada y esta, sin arrancar el triunfo lejos de La Rosaleda. El tope está en los 16 de la campaña 05/06.

Marcelo Romero, que ya ha igualado el peor arranque de un entrenador blanquiazul en el banquillo (cuatro partidos sin ganar, como Juande Ramos en su primera etapa), ve indicios positivos para que los números empiecen a sonreír en breve.