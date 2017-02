Romero: "Estos son los partidos lindos de ganar"

Había algo especial en el ambiente. Tras el expolio de Villarreal, el equipo tenía un hambre descomunal. Y en su séptimo envite, el Gato sacó el primer triunfo basado en un esfuerzo titánico de sus hombres. Tocó pasarlo mal por la expulsión de José Rodríguez, pero al final salió adelante con el estadio enchufado: "Se sufre bastante. Son los partidos lindos de ganar. La afición también tiene su cuota de participación porque cuando ellos empujan el equipo se siente respaldado y es importante que en La Rosaleda nos hagamos fuertes. Que todos hagamos saber a los que vengan que aquí es difícil jugar".

Inevitable la comparación. Mantuvo su séptima vida con una victoria que llega "a buena hora". Lógicamente, más risueño que nunca el Gato: "El equipo sigue demostrando que está jugando bien, que está en un nivel alto de competición y los chicos dentro del campo manejaron bien el partido, los momentos, ante un equipo muy difícil, que le gusta jugar al fútbol y con buenos jugadores. Tuvimos esa pizca de suerte que siempre mencionamos, como en el poste que atrapa Kameni y que da puntos. Muy contentos por el triunfo".

Para el preparador malaguista es una liberación. En lo particular y en lo colectivo. "Cuando empiezas como entrenador y no ganas es difícil, pero obvio que el apoyo de la familia es importante, la tranquilidad que transmiten. Pero no sólo yo. Los jugadores, médicos, los pichitas [por su cuerpo técnico], todos nos sacamos un peso que teníamos de los últimos partidos. Todos estamos creyendo en el trabajo, en el plantel, en la gente que estamos trabajando", celebró el técnico, que ve que "el equipo quiere jugar, quiere tener el dominio de la pelota e intenta de varias formas llegar a portería". "Contento porque el equipo sigue en la misma línea, quiere hacer juego, busca ganar fuera y en casa y está en esa línea que entre quien entre está en el mismo nivel, añadió.

El ambiente estaba especialmente enrarecido con la labor arbitral después de lo sufrido contra el Villarreal. Ya lo hizo saber la afición, con 20.000 pancartas negras antes del encuentro y con sus pitos en cada acción. Romero se limitó a indicar que "a afición es la que empuja al equipo y el enfado lo han demostrado de esa manera", mordiéndose más la lengua que en el Estadio de la Cerámica: "Prefiero no hablar del arbitraje hoy porque todo el mundo lo ha visto y sacar este tema en este momento no beneficia a nadie". Aun así, entró superficialmente en la expulsión de José Rodríguez, que deja al equipo sin doble pivote en Ipurúa tras la quinta amarilla de Camacho: "Tuvimos la mala fortuna de la expulsión de José, un poco apurado el árbitro en una situación que no estaba complicada. Pero la salida de Camacho en esa zona media ya veremos la forma de arreglarla".

El Gato Romero tuvo palabras para Keko, al que ve "cada vez mejor" junto a otros compañeros: "Es lógico que cuanto más juegas estás mejor físicamente. Jony está en un muy buen momento y creo que todos los que entran están en un momento muy dulce y esa es quizá nuestra complicación al planificar un once e incluso una convocatoria. Lo bueno es tener esa duda, llevar un futbolista más y tomar esas decisiones en el último momento porque todos están apretando". Uno de esos que están a tono es Fornals, autor del empate, y con el que se fundió en un abrazo durante la celebración. "A Pablo le pedí que tirara un caño, hiciera un sombrerito y si hacía tres goles perfecto, y al final creo que se ha acordado de eso y vino a celebrarlo con nosotros", apuntó.

La referencia la coloca en el Leganés, "que es el que marca la zona de descenso y le sacamos ocho puntos". Son, además, diez con el Sporting. Una ventaja que da "muchísima tranquilidad". "Aun así no te puedes relajar, la liga está un poco loca y hay que sacar renta para seguir en una buena línea de trabajo", concluyó un risueño Gato Romero.