Romero: "No se me pasó por la cabeza dimitir"

Cinco puntos de 30 posibles. Son los fríos datos de Marcelo Romero como entrenador del Málaga. Ayer, nuevamente, los blanquiazules cayeron derrotados. Lo hicieron ante un Athletic que no fue mucho mejor, pero que se llevó los tres puntos. A pesar de la coyuntura, el técnico uruguayo no piensa en tirar la toalla. "¿Dimitir? No, a mí no se me pasa por la cabeza. No hay resultados pero sí un buen trabajo", aseguró Romero.

El míster del Málaga argumentó que la derrota de ayer no es comparable con las dos anteriores: "No es igual. El equipo vino a competir y generó muchas ocasiones, por momentos jugamos muy bien. Defendimos muy bien". Así las cosas, el charrúa prefiere quedarse únicamente con lo positivo: "El equipo ha demostrado que quiere ganar".

Sobre lo acontecido en el encuentro, Romero recordó que "tuvimos varias ocasiones al iniciarse el partido", además de "un remate al final que también se fue cerca del poste". Esos fallos provocaron que el técnico blanquiazul se lamentara, como también lo hizo con el penalti no señalado por malos de Laporte. "No marcamos las ocasiones y ellos ganan de penalti. El criterio de una mano a otra no fue el mismo, pero es la decisión que toma el árbitro y hay que respetarla", dijo en sala de prensa.

El Gato es consciente de que "para cualquier entrenador son números muy malos", pero él y los suyos siguen "trabajando de la misma manera y con la misma ilusión". Esa unión en el vestuario es una de las esperanzas que le queda a Romero. "Los resultados llegarán porque equipo hay, vamos todos a una. La plantilla está con el cuerpo técnico y entrenamos al igual que el primer día dispuestos a dar todo lo que haga falta para dar vuelta a esto", aseguró el uruguayo.

Se va Romero de San Mamés con la sensación de que su equipo pudo "al menos empatar", después de que los blanquiazules se defendieran "de situaciones muy peligrosas del rival". No pudo ser y a los de Martiricos sólo les queda seguir en la brega para alejar de una vez los fantasmas del descenso de categoría: "El equipo lo está intentando, lo está deseando para encontrar la victoria. Llegará con el trabajo, si bajamos los brazos no va a llegar".

Cuestionado sobre si se la juega ante el Alavés, Romero repitió como semanas atrás que "desde el primer día me la estoy jugando", asumiendo que "soy un entrenador que empieza". Pese a ello, el charrúa se ve con fuerzas de sostener la situación del Málaga y continuar en el banquillo hasta el final de temporada. "No pienso que me voy a ir del club. Intento sacar lo máximo de mí como entrenador, pero cuando los resultados no llegan el trabajo no se ve. El equipo está convencido y dejando todo en los partidos", espetó Romero.