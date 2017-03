Romero seguirá vinculado a la entidad

A pesar de su destitución, la historia de Marcelo Romero con el Málaga no puso ayer su punto final. El charrúa continuará vinculado al club, aunque aún está por confirmar cuál será el papel que desempeñe dentro del organigrama blanquiazul.

Así lo confirmó el club dentro del comunicado con el que confirmaba la destitución del Gato Romero. En él, el ya ex técnico malaguista aprovechaba para "agradecer la oportunidad que he tenido de dirigir al equipo de mi casa, al presidente Sheikh Al-Thani y a su familia, y el apoyo del director deportivo Francesc Arnau", y también dar "un agradecimiento especial para todos los miembros del staff técnico, servicio médico, jugadores, empleados y para la afición. Soy malaguista y aunque nací en Uruguay también me considero malagueño. Le deseo lo mejor al equipo para el futuro y ahora seguiré apoyando al Málaga CF como un malaguista más. ¡Vamos Málaga!".

De igual modo continuará ligado al club el que había sido su ayudante en estos diez partidos, el valenciano Sergio Pellicer, especialmente valorado en el seno malaguista por su trabajo al mando del Juvenil de División de Honor, con el que se proclamó campeón de España y que ahora dirige Dely Valdés.