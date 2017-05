Envuelto en las noticias que lo vinculan con la selección argentina, Jorge Sampaoli mantiene su compromiso hasta el final con el Sevilla. "Me mato por el equipo y si no logro el objetivo será por capacidad, no por compromiso. Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí al final y me merece toda la atención", es la forma de despejar ese debate que tiene el técnico sevillista, que mira al Málaga como una potencial piedra en el zapato para su lucha con el Atlético.

"La Rosaleda es un escenario complejo siempre para el Sevilla. El Málaga en los cinco últimos partidos ha mostrado un poderío muy fuerte, sobre todo en casa. Le ganaron con claridad al Barcelona y va a ser difícil para nosotros, pero tenemos que ir a buscarlo porque ganó el Atlético y si soñamos con ser terceros tenemos que ganar", comenta el argentino sobre el equipo de Míchel.

Sobre sus jugadores, Sampaoli afirma que "están preparados, más allá de algunas molestias y dolencias después del partido con el Celta", y vuelve a hablar de ese mano a mano con los del Cholo. Están obligados a ganar para empatar, tras la clara victoria colchonera en Las Palmas (0-5), aunque mira también atrás, donde mantiene un colchón provisional de cinco puntos:"No sólo ellos, también el Athletic, la Real Sociedad, el Villarreal... No hay grandes modificaciones y tenemos la necesidad de ganar porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Con el calendario que tenemos, un paso en falso hace peligrar nuestra posición". Da algo de tranquilidad, aunque insiste en que "urge la necesidad" de "ver al Sevilla en Champions".