La Rosaleda ya tiene guardián

El 15 de enero de 1987 algo se rompió en el corazón del malaguismo. Tras una semana en coma, el fallecimiento de José Antonio Gallardo impactó al mundo del fútbol en clave blanquiazul. El 21 de diciembre sufrió un choque con el brasileño Baltazar, delantero del Celta, y pese a recuperarse satisfactoriamente, 17 días después pasó una factura fatídica. 30 años después, un 30 de agosto de 2017, el Málaga se pone a la altura reconociendo su leyenda. La del chico de La Carihuela que desde ayer custodia desde la puerta 13 su Rosaleda, la que le vio crecer y lloró su temprano adiós.

La reactivación de la Fundación Málaga CF ha traído consigo un ejercicio de memoria mayúsculo. "No se estuvo a la altura, por eso pedimos perdón a su familia", pronunció Basti en su discurso, tras subsanar una deuda histórica en un acto elegante que la familia presenció con emoción. Los padres de Gallardo, así como su hermana, su cuñado y su sobrino, recogieron en el mediodía de ayer una multitud de detalles con la inauguración de esa placa en la puerta número 13 como acto central, acompañados de Hamyan Al-Thani, CEO de La Academia y presidenta del Málaga Femenino, como representante de la propiedad del club.

Además de Basti y Hamyan Al-Thani, arroparon a la familia más miembros del club como los consejeros consultivos Francisco Martín Aguilar, Abdullah Ben Barek y Antonio Benitez -quien fuera su entrenador-, así como Antonio Contreras, entrenador del Málaga Femenino, Míchel, como técnico de la primera plantilla y Francesc Arnau, director deportivo. Pero no sólo hubo representación oficial, también hubo muchos amigos y caras conocidas. Casos de los ex futbolistas Juanito y Fernando, el delegado del club Josemi, el entrenador de porteros Paco Ruiz o el técnico Pepe Sánchez, entre otros.

En definitiva, una extensa comitiva que no quiso perderse el homenaje otorgado a José Antonio Gallardo, al que se ha otorgado el nombre de El guardián de Martiricos. "Lo que en la fundación queremos es, año tras año, recordar el pasado y reconocer en este caso a un portero que dejó su vida por el Málaga", añadía Basti a sus palabras más tarde en los medios oficiales del club.

Quien exteriorizó más su emoción fue José Gallardo, padre del malogrado portero. "Lo dio todo por el Málaga. Agradecer a los aficionados para que este homenaje se haya hecho realidad. Lo agradezco en el alma", expresaba durante la inauguración, donde dejó caer alguna lágrima. A lo que añadía también: "El acto ha sido precioso, muy emotivo y un recordatorio muy bonito. Es un detalle muy bueno que ha tenido el Málaga, estoy muy agradecido, no tengo palabras para agradecérselo al Málaga y a la afición, que también se lo merece porque ha estado pendiente y ha apoyado para que algún día llegara este momento".

En la puerta, su figura. Y dentro, su historia. Además de descubrir la placa junto al río Guadalmedina, ante las escaleras de acceso se sitúa un mural donde el malaguista podrá conocer más en profundidad quién fue ese bautizado Guardián de Martiricos. Su carrera y el trágico suceso quedan plasmados para que no se vayan, porque "han pasado 30 años, pero lo seguimos recordando y aquí está su puerta en La Rosaleda para que no se vaya nunca más y no lo olvidemos nunca", remachaba Basti.

Ya en la sala de prensa Juan Cortés, el club puso la guinda al acto con un conmovedor vídeo. En él, antiguos compañeros, entrenadores y amigos de José Antonio Gallardo lo recuerdan. Caso del mencionado Antonio Benitez, quien recuerda la figura futbolística emergente de aquel portero que entrenaba: "Tenía unas condiciones sensacionales, jugó con nosotros poco tiempo pero en ese tiempo venían equipos de Primera a preguntar por él. Podría haber llegado muy lejos, estaba entre los tres porteros de España que mejor salían de puerta. Y como persona, por supuesto, era un gran compañero".

También Juan Carlos Pérez, Frías se deshace en elogios, hablando de su "buenísima proyección" y las opiniones de "la gente que sabe de esto", quienes decían que "podía haber llegado a ser uno de los mejores porteros de España". Un tipo al que define como "muy risueño, una persona fenomenal".

Aplausos y obsequios para cerrar que acogió la familia visiblemente emocionada. 30 años después el Málaga salda su deuda con intereses y rinde el debido tributo a quien dio la vida por su club. Sebastián Viberti, Pedro Bazán y José Antonio Gallardo guardan juntos desde ya La Rosaleda con vistas al Guadalmedina.