Roto, pero la Premier acecha

En un día ajetreadísimo de información en el Málaga, una negativa fue la constatación de la lesión de Sandro Ramírez. El máximo realizador malaguista se echó la mano a la parte trasera del muslo en un sprint con la zaga de la Real el pasado lunes mediado el primer tiempo. Su reacción fue inmediata. Tuvo una sensación similar en el partido ante el Deportivo, hace un par de meses. Pero entonces supo frenar para que su baja no fuera prolongada. Las pruebas realizadas al atacante canario revelan una rotura de grado dos en los isquiotibiales de la pierna derecha. El tiempo estimado de baja es de seis semanas. O sea, que en teoría no volverá hasta marzo. Sandro es el tercer jugador que cae, tras Ricca y Miguel Torres, los tres con lesiones musculares, desde Navidad.

La mala noticia, no obstante, puede aumentar en las próximas fechas. La baja cláusula de Sandro (según a quién se consulte, sobre una base de tres o seis millones puede subir con variables hasta las dos cifras) le tiene permanentemente en el mercado. Fue un peaje por fichar a un codiciado jugador libre. La prensa inglesa ya informó del interés del Tottenham en sus servicios antes del inicio del mercado. Para las cifras que se manejan en la Premier, cualquier equipo de la Championship (segunda división inglesa) podría pagarla sin grandes problemas. Según pudo saber este periódico, los contactos con el jugador y sus agentes son muy recientes y el Málaga está al tanto de que puede salir en este mercado. Habrá que ver cómo afecta la lesión a la situación, si ello permite que se quede hasta final de temporada. Es más, no es el Tottenham el único equipo de la Premier que ha contactado con él y con su agente, Ginés Carvajal, que es también quien representa a Juande Ramos. Cobra así más sentido la contratación de Peñaranda, que no parecía prioritaria ante los problemas en el eje del centro del campo y la zaga. Su golosa cláusula también le ha situado en el radar de equipos españoles de zona Champions.

"No me gusta mojarme, no quiero ser esclavo de mis palabras, pero de momento no hay nada", decía Francesc Arnau durante la presentación de Demichelis cuando se le cuestionaba por alguna salida hipotética salida. Quedan dos semanas hasta el cierre del mercado invernal y va a haber movimiento de llegadas. Y también es muy posible que de salidas. Sandro, pese a la lesión, está en el escaparate y sus números (nueve goles) llaman la atención.