Ruano, de su despido a la política de cantera

Manel Ruano pasó por los micrófonos de SER Deportivos y habló acerca de su destitución como entrenador del Atlético Malagueño: "¿Palo duro? Es una oportunidad para crecer. Quedan unos flecos por cerrar y no me gusta mucho hablar del tema. Es una oportunidad para encontrar nuevos retos. Ha sido un placer haber estado siete años trabajando en la cantera, más adelante habrá tiempo para hablar sobre ello. Me ha servido para formarme como entrenador y estoy agradecido. Llegué hace siete años con unas ideas y me voy con otras. Tengo que estar agradecido a Manel Casanova, que fue quien apostó por mi todos estos años y a base de trabajo me fue subiendo desde el Cadete B, uno de los primeros equipos que entrené".

Volvió a mencionar al que fuera director de La Academia. Su fallecimiento le afectó más que cualquier otra circunstancia que pueda rodear al fútbol: "Lo más duro fue la muerte de Manel en la circunstancias que se dieron. Lo de ascender o no ascender por un gol en propia puerta en el último minuto no lo veo determinante. Soy el mismo entrenador, de bueno o malo, si no se da esa circunstancia. Lo más duro fue la enfermedad de Manel, cómo ocurrió todo y los movimientos que se produjeron alrededor. Veo al filial para subir, está preparado para eso".

Ruano defiende que se den oportunidades a los jugadores jóvenes: "Pongo el ejemplo del Betis con Loren, Junior, Francis... Se apostó por otros jugadores aquí. Siendo todo lo respetuoso que puedo hacia ellos, creo que los nuestros son mejores. Al final es que los pongas, que le des la oportunidad. No cambiaría a Francis por Iván ni por Robles, no cambiaría a Loren por alguno de los extremos que tenemos en la cantera, y Javi Jiménez no es peor que Junior. Creo que la diferencia es encontrar un entrenador que crea en la cantera, que tenga un modelo claro de juego y que los ponga, que sea valiente. Tenemos varios jugadores titulares en Segunda: Ontiveros, Mula, Javi Jiménez, Luis Muñoz... Tienen sitio en el Málaga, pero tienen que tener un modelo claro. Las circunstancias de estos últimos años han sido muy difíciles".

El entrenador catalán habló de uno de los mejores futbolistas del filial, que curiosamente no consigue que nadie le dé la alternativa en Primera: "Deco tiene siempre el hándicap de la altura y yo creo que no hay que medir a los jugadores por eso sino por el rendimiento que te dan. Es un gran futbolista, puede jugar de pivote defensivo aunque este año más adelante ha rendido. Se entrega, lo da todo, tiene gol y calidad. Es de esos futbolistas a los que hay que ponerlos. Pero es muy difícil dar oportunidades. Es más fácil traer a un tío de 34 años que apostar por un joven. Al final es que te pongan. Yo si un juvenil estaba para jugar, jugaba. Ante el Adarve había tres juveniles. La inversión en cantera ha sido enorme y hay que sacar rédito, hay que ponerlos. Están preparados y pueden jugar. Es darles el número y bien arropados seguro que dan resultado".