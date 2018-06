Rubén Baraja toca y se va

Desde que José Luis Pérez Caminero comenzó a sonar como posible director deportivo del Málaga, llegaron ecos de posibles entrenadores para el banquillo blanquiazul, huérfano desde que terminó la temporada en Primera División. Rubén Baraja y Fran Escribá se colocaron en un abrir y cerrar de ojos en las dos primeras posiciones de las quinielas.

En el caso de Baraja se da la particularidad de que ahora mismo está compitiendo. El actual técnico del Sporting de Gijón tiene hoy un partido a vida o muerte en El Molinón, donde tiene que remontar al Valladolid el 3-1 que le endosó en Pucela. Ayer tuvo que atender a los medios de comunicación y obviamente se le preguntó por su futuro. No olvida sus tiempos de centrocampista. "El Sporting-Valladolid es lo único que me preocupa, es lo que me obsesiona y en lo que estoy centrado", aseguró muy serio y firme Baraja. De caer eliminado el cuadro asturiano, lo que le dejaría sin ascenso, el panorama podría aclararse.

En este Sporting-Valladolid, por otro lado, hay implicados varios futbolistas que pertenecen al Málaga. En el lado rojiblanco están Michael Santos y Jony Rodríguez (que con su gol en Zorrilla dio vida a los asturianos), mientras que los pucelanos cuentan con Javi Ontiveros, que llegó cedido en el pasado mercado invernal.

El futuro de estos tres fubolistas también está en manos de Caminero, si bien es cierto que en el club ya existían informes de lo que se pensaba de cada situación concreta.