Rubén Pardo, una opción en el radar

Son días bastante ajetreados para el director deportivo, Mario Husillos, que continúa fuera de Málaga focalizado en la operación salida y en la llegada de las peticiones de Míchel para el mercado invernal. Los ofrecimientos son continuos, amén de que el dirigente bonaerense maneja su propia lista con prioridades y opciones alternativas. Una de las que aparece por el radar, según apuntó Radio Marca Málaga, es el de Rubén Pardo, centrocampista de la Real Sociedad que no está contando con muchos minutos esta temporada.

El futbolista riojano, que recientemente cumplió 25 años, no responde de manera específica al perfil de medio centro defensivo que requiere Míchel, si bien posee buenas maneras en la salida del juego y podría ser un refuerzo interesante de cara a mejorar la creación de juego para la segunda parte de la competición. El conjunto realista estaría por la labor de darle salida como cedido, tal y como ocurrió con el Betis en el pasado mercado de invierno. Y es que, por el momento, Rubén Pardo únicamente ha tenido minutos en la Copa del Rey y en momentos residuales de los partidos.

No obstante, el futbolista cuyo perfil más gusta a día de hoy sigue siendo el de Roque Mesa, nombre que desveló el diario As y por el que existe contactos incipientes. La relación es fluida con el Swansea, club con el que se negoció este verano la llegada en préstamo de Borja Bastón, pero la operación se mueve en parámetros complicados, por el componente económico y porque no son pocos los conjuntos que se han interesado en su cesión, ya que su protagonismo en la Premier League está siendo mínimo y el poso que dejó en la Liga española con la camiseta de Las Palmas fue notorio. He ahí un trabajo de suma dificultad para Mario Husillos en estas semanas de negociaciones.