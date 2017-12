Primer partido tras la eliminación copera. Este es el de verdad, donde están las habichuelas, pero a Míchel no se le quita de la cabeza el tropezón contra los sorianos. "Las derrotas nunca son bienvenidas, la mejor energía es ganar. Es una decepción para nosotros caer eliminados en la Copa. Fuimos poco contundentes en aprovechar esas ocasiones, te quedas fuera. Pero no podemos perder un gramo de energía para mañana [por hoy], estaría bueno. Ahora pensamos en el compromiso que tenemos con La Liga. Los jugadores pueden estar menos acertados pero la actitud es muy buena. A veces no se acierta como pasó el otro día y se desluce el trabajo que se hizo. No conozco nada mejor que ganar, es la mejor medicina. El claro ejemplo es el Alavés del año pasado", ahondó.

Lo que sí quiso descartar el entrenador madrileño es que pueda pasar factura emocionalmente a los suyos: "El vestuario está bien, viven bien esa tensión. Sabemos en el problema en el que nos hemos metido nosotros solos y sabemos la manera de salir, lo estamos demostrando. El equipo está mejor, metido más en el juego, más estable".

Toca enmendar errores. Uno que viene siendo recurrente, y que costó la eliminatoria contra el Numancia, es la defensa de las acciones a balón parado, a las que se refirió Míchel en la previa del duelo de hoy. "Hay dos partes a la hora de trabajar la defensa: colectivamente y a balón parado. Hemos cambiado algunos aspectos y esta eliminatoria nos ha costado por eso. Son más aspectos individuales. Tenemos que ser mucho más agresivos en situaciones de balón parado. Defendimos casi todo bien menos una, y esa nos costó gol. Lo hemos intentado todo, uno contra uno, en zona y marcaje mixto. Cada jugador tiene que responsabilizarse, pero eso no quiere decir que sea su culpa. Hay unos contra uno, gente en zona. Son situaciones del momento, se falla por la tensión y por la presión", relató.

El preparador blanquiazul, entre otros temas, hizo una firme defensa de Jony, muy cuestionado el pasado martes: "Hizo una primera parte magnífica, pero cuando los resultados son malos, hay mucha fijación en algunos jugadores. No creo que Jony jugara ni mejor ni peor que otros. Lo siento muchísimo por él, pone muchísima actitud y en la primera parte puso centros buenos. La gente tiene marcados a dos o tres jugadores y cuando no salen las cosas, suele pasar. Esto lo puede cambiar el jugador. Otra cosa es que acierte, eso nos pasa a todos. Me da pena que la gente se enfadase con él".