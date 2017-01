El Sadar calibra la realidad del Málaga

El Málaga llega a un encendido El Sadar (20:45, Gol) como un ciclista que pide un gregario para no quedarse descolgado a mitad de puerto. Peor está su rival, un Osasuna al que las cuestas de la Primera División le están resultando infranqueables, aunque las cuatro derrotas consecutivas de los blanquiazules les obliga a sumar hoy los tres puntos en un campo en el que tropezar te dejaría, a mitad de carrera, pendiente de los que vienen recortando desde las catacumbas de la tabla.

Un choque en el que medir cuál es la realidad de este Málaga del Gato Romero que, después de mostrarse con jerarquía en el Bernabéu, le urge ganar. Necesita la victoria el Málaga porque el colchón de los 21 puntos se agota. Los de abajo van a apretar los dientes y descuidarse te cambia los planes a un paso de entrar en febrero. Uno de ellos es Osasuna, que sólo cuenta con un triunfo en esta Liga, pero al que las cuentas de la salvación le salen por ganar partidos como el de esta noche.

Llegan además los de Vasiljevic desquiciados por la última actuación arbitral que, según el club rojillo, favoreció la victoria del Sevilla en El Sadar. Todo ello echa más leña al fuego a un compromiso que de por sí se antojaba caliente. Esas quejas, comunicado oficial incluido, dejan al colegiado De Burgos Bengoetxea bajo el foco. Ya sabemos lo que ocurrió en el Betis-Málaga después de que Poyet alzara la voz apenas una semana antes.

Arbitrajes al margen, el protagonismo lo tendrán los 22 elegidos para saltar al maltrecho césped de El Sadar, pelado y contrario a dejar hueco para el espectáculo. No estará entre los seleccionados Luis Muñoz, al que Marcelo Romero deja en casa en una noche en la que se requiere oficio. Y altura. A la necesidad de aplomo en la zaga hay que sumar el patrón de juego rojillo, que pasa en su mayoría por la búsqueda de soluciones mediante el juego aéreo. Así, parece que Demichelis será el encargado de aportar un poco de cada. Al argentino lo acompañaría Mikel, siempre y cuando el Gato no piense en el venezolano como lateral y así ganar más centímetros.

En la lista aparece también Luis Hernández, al que parece descabellado verle en el once con sólo tres entrenamientos. Sin embargo, las batallas que acumula a las espaldas bien le puede arrastrar al once inicial. También está Charles, un fichaje invernal en toda regla después de varios meses en el dique seco. El brasileño vuelve para dotar de mordiente a una delantera maltrecha tras la lesión de Sandro. Con todo esto, Romero aún tiene que hacer dos descartes para un partido en el que hay mucho que medir. Cornada o puerta grande, no parece existir un término medio para esta noche.

Salir airoso de El Sadar dejaría a los rojillos aún más hundidos, mientras que el Málaga se rearmaría contra los más negativos. El equipo aún está pendiente de empaparse de lo que quiere el Gato, con refuerzos que serán vitales todavía aclimatándose, pero lo de hoy va más allá de los tres puntos. El Sadar debe confirmar que este Málaga tiene mimbres como para dejar la calculadora criando polvo en el cajón.

En la parcela ofensiva, Peñaranda tiene una nueva oportunidad para presentar las virtudes que sí enseñó en el Granada. Necesita el equipo la picardía y el fútbol canchero que se esfumó con la lesión de Sandro. Sosteniendo todo una dupla formada por Camacho y Recio, necesaria para un partido en el que habrá que bajar al barro.

Turno para valientes. Y para necesitados. Pamplona, con De Burgos Bengoetxea mediante, exige la versión más certera de este Málaga si no quiere que su destino sea deambular.