Salva Ballesta: "No es fácil bajar y subir, esto no es un 'touch and go"

Salva Ballesta estuvo en el último Málaga que bajó, parte del primer año en Segunda y todo el curso del ascenso. Así que su valoración acerca de la realidad deportiva del club tiene peso y poso. "No es fácil bajar a Seguna y subir, esto no es un touch and go. Hay muchos equipos, muchos de capitales de provincia importantes. Y también los tapados de turno que luego dan la sorpresa, tipo Huesca", aseguró en los micrófonos de SER Málaga.

"Soluciones hay pocas. Cada semana que pasa hay que disfrutarla en Primera y afrontarla y ser realistas y saber que el año que viene estaremos en Segunda. A ningún malaguista nos gusta esto, pero son situaciones que no son consecuencia de la noche al día sino de días atrás", sentenció.