Samu García: "Tengo en mi mente que aún se puede"

Samu García tuvo su primera titularidad tras su vuelta a Málaga. Estuvo trabajador, pero no tuvo brillantez en de La Luz. Falló una ocasión clara en la segunda mitad.

"La gente está bastante jodida. Era vital, nos jugábamos la vida. No nos llevamos nada y estamos jodidos. A pesar de que el Las Palmas ha dominado las ocasiones claras han sido nuestras. Si no la metes, pierdes. Es el fútbol", decía sobre el desarrollo del partido.

"En la jugada que tuve me iba el balón botando, intenté desplazarme para protegerme y que el defensa no se metiera y se me fue el balón", explicó sobre esa acción clara ante Chichizola, pero quiso mandar un mensaje de optimismo: "No hay que bajar los brazos. Es un partido vital. Yo tengo en mi mente que aún se puede. La gente puede pensar que no, pero yo creo que sí".

Sobre la situación del equipo, a siete puntos de la salvación, dijo que "al final es un cúmulo de circunstancias. El equipo está bien armado atrás, sale a las contras. Hemos tenido ocasiones muy claras y nos vamos muy fastidiados. Los compañeros trabajan para ayudar al equipo y estamos todos para sumar. Lo que le puedo transmitir al malaguismo es que vamos a dar todo para sacar esto adelante, el Málaga se merece estar en primera. El fútbol está siendo muy injusto para nosotros. Son siete puntos, tres partidos. Se está pinchando en la zona baja".