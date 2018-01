Samu: "Quiero salvar al equipo como sea"

Samu García no necesita presentación pero el protoloco es el protocolo. Así que volvió a sentarse en la sala de prensa del estadio de La Rosaleda para atender a los medios. En su mente, una sola idea: "Quiero salvar al equipo como sea. El sitio del Málaga es Primera División".

El malagueño confirmó una de las grandes verdades del fútbol: "El jugador acaba jugando donde realmente quiere. Donde mejor me he sentido es aquí. Es una pena no haber rendido a mi mejor nivel en los otros equipos en los que he estado, a los que agradezco que apostaran por mí, pero aquí no va a pasar por cómo siento los colores".

Confiesa el malagueño que ya lo intentó en verano: "Otras veces hubo contactos, a principios de temporada por ejemplo. El equipo donde más jugadores tenía era en banda y el centro del campo estaba cubierto y no creyeron imprescindible que llegara".

Samu añadió: "Para mí la mejor temporada que he hecho en Primera es aquí en Málaga. No sé si he notado la falta de amigos y familia, quizás por eso no estuve a mi nivel, quiero recuperar sensaciones y salvar al equipo. quí en Málaga los dos años que estuve en Primera tuve una confianza tremenda. No perdí la ilusión, pero no disfrutaba jugando. Ahora tengo esa cosa del primer año".

Sobre la permanencia, mensaje optimista y guerrero: "Vengo de otro vestuario en el que la situación es algo mejor que esta, pero no estamos hundidos. Hay ganas e ilusión, no es imposible y mientras se pueda matemáticamente, no hay que bajar los brazos".