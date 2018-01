Samu, opción sugerente

Desde que aquel día que pronunció el lapidario "no me voy, me venden" en la sala de prensa de La Rosaleda se ha hablado de la vuelta de Samu García a Málaga. Han pasado dos años y medio desde entonces y casi en cada apertura de mercado ha habido una opción más o menos clara. Ha ido a Villarreal, Rubin Kazán, Leganés y Levante, pero en ninguno de los cuatro lugares ha desplegado el fútbol que valió el traspaso rumbo al equipo de Fernando Roig. A sus 27 años está en un periodo complicado de su carrera, no ha tenido mucha continuidad y la opción del Málaga es sugerente.

La anterior dirección deportiva no contempló seriamente su fichaje, prefirió otro perfil. A Mario Husillos sí le gusta. No es la única opción en la que trabaja el director deportivo malaguista, pero sí una que está encima de la mesa y en la que se ha trabajado desde hace unas semanas. Sucede que, como siempre, hay condicionantes económicos importantes en la operación.

Samu firmó un buen contrato con el Levante una vez resolvió su vinculación con el Rubin Kazán. El de La Luz tiene firmado hasta 2021 con el cuadro granota por unas buenas cantidades, no asumibles ahora por el Málaga. Pero Muñiz no quiere seguir con el jugador. El Levante le ha comunicado que se busque equipo. Y la opción que quiere Samu es Málaga, nunca lo ha escondido. Pero tendría que hacer un esfuerzo importante desde la vertiente económica.

Hay varios escenarios, desde una cesión hasta un nuevo contrato con el Málaga. El Levante es ahora mismo un rival directo del club malaguista en la pelea por el descenso. Está a seis puntos. Y Muñiz reclama refuerzos en su delantera, donde le faltan jugadores diferenciales. Ceder o vender jugadores a un equipo que pelea por lo mismo no suele ser plato de buen gusto en el fútbol porque las carga el diablo y quién sabe si la salvación propia la puede fastidiar ese jugador. La contraprestación para el Levante es librarse de una ficha de las más altas de la plantilla.

Samu jugó 62 partidos oficiales en el primer equipo del Málaga, en el que marcó 9 goles. En el Levante ha jugado 15 encuentros y 470 minutos en lo que va de campaña, la mayoría de ellos en la Copa del Rey. Apenas 189 minutos en Liga y sin mucha continuidad. Es un nombre sugerente con el plus de ser de la casa. Aunque tras dos años y medio bastante grises. Está sobre la mesa.