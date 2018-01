Samuel, el hijo pródigo que nunca llegó a irse

"Yo prometo volver, aunque sea para cortar el césped o limpiar las botas". Así hablaba Samuel García un 3 de julio de 2015, en su despedida del Málaga. El día del famoso "yo no me voy, me venden". No mentía, prometió regresar, ese fue su deseo durante estos dos años y medio y ayer se le cumplía después de que el cuadro costasoleño oficializara su cesión desde el Levante para los próximos seis meses; operación que además incluye una opción de compra obligatoria en caso de lograr la permanencia. En ello pondrá todas sus energías el de La Luz, que lo primero que hacía era transmitir un mensaje de fuerza: "Es un reto para todos. Jugadores y afición. Málaga no se rinde y entre todos lo conseguiremos".

Cuatro clubes han apostado por el malagueño desde su marcha. En el Villarreal, una lesión en el pie lo sentenció cuando aún no encontraba hueco en el equipo, lo que facilitó su salida al Rubin Kazan de Javi Gracia, su gran valedor; un salto a Rusia del que ambos salieron mal parados. De allí, cedido al Leganés la pasada temporada. Y esta, 11 partidos sin gol y una única titularidad, en La Rosaleda, con el levante de Juan Ramón López Muñiz.

Tipo hogareño, la morriña le ha podido. Una suerte de Iago Aspas malaguita. Ya se ha tratado mucho su famosa historia con Mourinho, el Chelsea y el Glasgow Rangers, quien puso primero sus ojos en aquel mediapunta con movimientos de delantero que destacaba en el PTV Conejitos. Solo tenía 14 años y se lanzó a probar con el prestigioso club escocés, del que recibió su camiseta con el 10 -en la imagen, Samuel posa con la portada que en su día le dedicó por ello el suplemento Campeones, editado por este periódico-, pero la tierra pesó siempre.

Tras fichar por el Málaga, los años pasaron hasta que se subió a la carrera al último tren que le quedaba. Con 23 años solo había dos opciones: quedarse en el primer equipo o buscarse las habichuelas en otro lugar. Convenció a Bernd Schuster, debutó en el Bernabéu y de ahí en adelante la trayectoria es de ascenso hasta su última escapada, durante la cual su Málaga siempre le ha rondado la cabeza. De hecho los guiños no han parado de llegar desde donde estuviese, ya fueran declaraciones o detalles a través de redes sociales. Un rápido vistazo a su perfil de Twitter habla por sí solo, encabezado siempre por la clásica fotografía desde Gibralfaro con el lema no olvido de dónde soy ni de dónde vengo. Lo demás, imágenes de su primer gol de blanquiazul ante el Betis, personajes ilustres de la ciudad, ex compañeros malaguistas o aún más reciente, su fotografía con La Rosaleda de fondo en su regreso durante esta primera vuelta con el Levante.

La misma noche del miércoles viajó a la capital costasoleña en coche desde Valencia y a primerísima hora de la mañana estaba en la clínica del coliseo malaguista para pasar el reconocimiento médico. La voluntad ha hecho mucho, parece ser que el hijo pródigo nunca se llegó a ir del todo. Llega como el cuarto fichaje tras Miquel, Iturra y Bueno con la misión de sumar trabajo y goles parar firmar la permanencia y, de paso, su continuidad en casa.