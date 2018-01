El regreso de Samuel ya es oficial

El regreso de Samuel García es un hecho, el Málaga ha hecho oficial esta tarde la cesión del interior diestro desde el Levante hasta el próximo 30 de junio. El futbolista llegó anoche a la ciudad y a primerísima hora de la mañana acudió a La Rosaleda para pasar el reconocimiento médico y firmar un acuerdo que además incluye una opción de compra obligatoria en caso de que se logre la permanencia.

Dos años y medio después del "no me voy, me venden", Samu volverá a vestir la blanquiazul. El Levante comunicó al futbolista malagueño que no contaba con él a principios de semana y la dirección deportiva se ha movido con celeridad para sumar el cuarto fichaje en este mercado invernal, tras Ignasi Miquel, Manuel Iturra y Alberto Bueno.

Junto a Samuel, está pendiente que entre hoy y mañana se finiquite la incorporación de Brown Ideye. El delantero aterrizó ayer al mediodía en Málaga en un vuelo procedente de Lagos (Nigeria) para acabar de cerrar su cesión hasta el 30 de junio desde el Tianjin Teda chino, al que llegó hace un año después de que el club asiático pagase 12 millones de euros al Olympiacos por su pase. Ayer pasó una parte del reconocimiento médico y durante la jornada de hoy se espera que complete los trámites.