...Y Samuel viene detrás

El ritmo es frenético en las oficinas de la dirección deportiva del Málaga en estos últimos días de mercado. Tras la llegada de Ideye para ultimar su cesión, el cuadro costasoleño se afana para seguir apuntalando el ataque. Tal es así que ayer se alcanzó un acuerdo con el Levante para que Samuel García regrese a La Rosaleda, donde destacó durante dos temporadas.

Hace dos años y medio del icónico "yo no me voy, me venden" que espetó el interior diestro en su despedida del Málaga, cuando fue vendido junto a Samu Castillejo al Villarreal. Hoy está muy cerca de regresar al club que lo vio explotar tras un periodo en el que entre lesiones y falta de confianza nunca ha llegado a mostrar el nivel que enseñó aquí.

El trato incluye una opción de compra obligatoria si el Málaga logra la permanencia

El Levante comunicó a principios de semana al futbolista que no contaba con él, después de que esta primera vuelta apenas haya dipuesto de 466 minutos en 15 partidos entre Liga y Copa con el conjunto granota. Así las cosas, el Málaga, que con la dirección deportiva de Arnau rehusó fichar al futbolista en verano, se ha movido en las últimas horas para llegar a ese acuerdo de cesión que traiga a Samuel de vuelta a casa con una cláusula de compra obligatoria en caso de permanencia que ronda el millón y medio de euros.

El Málaga ha tenido que asumir una parte importante de la ficha del canterano, quien aun así ha tenido que renunciar a una parte del salario que percibía en el Levante, uno de los más altos de la plantilla. Caso semejante al de Ideye, y es que su paso por el fútbol ruso, donde no se escatima en gastos, multiplicó de forma sustancial su caché. Como sea, hay un acuerdo y ayer por la tarde partió desde Valencia rumbo a Málaga en coche para pasar hoy el reconocimiento médico y rematar la operación en Martiricos en las próximas horas.

Las facilidades puestas por el jugador eran de esperar. Como se ha mencionado, desde su salida al Villarreal no ha vuelto a encontrarse cómodo. En el cuadro castellonense firmaba una primera vuelta irregular cuando sufrió una lesión en el pie que le tuvo parado tres meses. Ahí comenzaron sus coqueteos con el Málaga por redes sociales y al siguiente verano se le tentó, pero el empeño de Javi Gracia a los mandos del Rubin Kazan lo llevó a emprender una aventura de la que ninguno de los dos salió bien parado.

Samuel regresó a La Liga el pasado enero para jugar en el Leganés, donde disputó 11 partidos sin pena ni gloria antes de salir libre al Levante, en el que su rendimiento ha sido igualmente decepcionante. De consumarse también el fichaje de Ideye, con este serían dos de una tacada los refuerzos para el ataque malaguista. El cuarto y el quinto en enero, además, aunque aún se podría esperar la incorporación del sexto: un centrocampista que pueda actuar de central tras la baja de Baysse.