El San Félix reescribe su historia

Es histórico. Titánico. Una aventura que inspiraría al propio Julio Verne de estar aún con vida. El corazón, la entrega y la rabia del San Félix tienen premio. El conjunto juvenil, asociado a La Academia del Málaga, se metió ayer en las semifinales de la Copa del Rey tras derrotar en un encuentro loco, repleto de goles, a la Real Sociedad. Los jugadores de Alejandro Acejo pasan de cuartos de final tras un brillante encuentro en Zubieta, en el que vencieron por 1-2, y tras un apasionante 5-4 en el Pedro Berruezo para un global de 7-5. De locos. Jugadores de primer y segundo año derrotando a otra de las mejores canteras de España, tan prolífica como es la realista. Lo hicieron como acostumbran: con remontada, con épica, en el descuento.

Hay muchos adjetivos para calificar en estos momentos la proeza y el mérito que tiene lo que están consiguiendo Alejandro Acejo, su cuerpo técnico y su plantilla. No tuvieron suficiente con bordar una brillante temporada en el Grupo IV de División de Honor, de la que fueron líderes durante un gran tramo de la misma, para acabar siendo terceros -sólo superados de Real Betis y el propio Málaga- y acceder al premio de la Copa del Rey. El premio se convirtió en objetivo y deseo, y están demostrando a toda España el porqué de sus números.

Los dos últimos goles, en el descuento, fueron obra de dos jugadores que salieron de refresco

Lo de ayer no fue ni mucho menos un paseo. No fue nada sencillo, hubo muchos nervios. La Real Sociedad llegaba al Pedro Berruezo con la necesidad de hacer goles, un par mínimo, y lo demostró a los dos minutos de juego. Fue lo que tardó Recio en hacer el primer tanto del conjunto vasco para igualar el marcador, no el pase que seguía siendo del San Félix. El golpe, lejos de hacer titubear a los malaguistas, les dio alas para no permitir que los visitantes se acercaran a las semis. Mike ponía el 1-1 en el electrónico del Pedro Berruezo

La Real Sociedad volvería a dar un nuevo zarpazo a los cinco minutos. Un buen balón a la espalda de los centrales le llegó a Beñat Eizagirre, que pinchó la bola con el pie y se deshizo de su par para batir fácil a Gonzalo. El San Félix repetía modus operandi en todos los sentidos. Igualaba el partido antes del descanso con una acción muy similar a la realista. Gonzalo controlaba en el área un balón que le caía del aire, despistando al zaguero que tenía en frente y batiendo en el cara a cara al portero visitante. Antes de que el colegiado señalara el camino a vestuarios, los txuri-urdin hacían el 2-3 con un libre directo que se pudieron ahorrar los malagueños. Ahora, el pase sí era de ellos.

En el segundo tiempo, el San Félix se volcó en el área de la Real Sociedad y ésta aprovechó para, a la contra, poner el 2-4. Fue de nuevo Beñat, que lo hizo todo bien. Los visitantes se agarraron bien al resultado, aguantando los tirones de los malagueños. Fue Mike el que abrió el camino de la remontada con un tanto en el 82' (3-4).

Fue en el descuento donde se guardó toda la épica el San Félix. Vicario, que saltó desde el banquillo, aprovechó una pena máxima que cometió el meta realista sobre Marcus para hacer el 4-4 y poner medio pie en semifinales. El otro medio lo terminó de meter Mario Ordóñez con el quinto y definitivo tanto que dio la victoria a los chicos de Álex Acejo e hizo explotar de júbilo en el Pedro Berruezo. Real Madrid, Athletic de Bilbao o Atlético de Madrid esperan su turno.