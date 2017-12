Sancionan con dos partidos a Adrián

Adrián se lesionó ante el Betis y se perderá el choque contra el Alavés de pasado mañana. Como estaba apercibido, desde el banquillo inició una protesta con el fin de ver la quinta amarilla y estar limpio de amonestaciones para cuando volviera a estar operativo. Pero no solo fue expulsado por ello, sino que el Comité de Competición le ha sancionado con dos encuentros.

El Málaga, de hecho, había presentado alegaciones apelando a un defecto de forma. Y es que a los futbolistas que estén en el banquillo y sean amonestados, hayan jugado previamente o no, se les debe mostrar físicamente la cartulina. No sucede así con el resto de integrantes del banquillo, a los que los colegiados sacan amarilla o roja de manera únicamente verbal. No lo hizo Alberola Rojas, y ahí entendían los servicios jurídicos que radicaría el éxito de su alegación.

No ocurrió así, por lo que se agotarán las posibilidades de recurso ante el Comité de Apelación, al que se intentará convencer de que el colegiado castellano-manchego se equivocó.