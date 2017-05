Sandro irá al Europeo sub 21, pero Celades se olvida de Fornals

Albert Celades ofreció la lista de España para el Europeo sub 21 de Polonia, que se celebrará del 16 al 30 de junio. Está en la lista el máximo goleador malaguista, Sandro Ramírez, aunque chirría la ausencia de Pablo Fornals, en gran forma en los últimos meses y que ha estado frecuentemente en los planes del seleccionador.

Además, Javi Ontiveros reforzará los entrenamientos del equipo desde el 31 de mayo porque hay jugadores de la sub 21 que reforzarán a la absoluta en ausencia de los finalistas de Copa y Champions. El marbellí ha sido habitual en la sub 17 y la sub 19 y, según Celades, está convocado para preparar el siguiente ciclo sub 21, en el que también puede estar Pablo Fornals.

"Sandro lleva desde la sub 16 con nosotros, ha pasado por las diferencias de categorías, ha estado en la sub 21 anterior, le conocemos muy bien personal y futbolísticamente", explicó Celades sobre la convocatoria de Sandro: "Ha estado con esta generación y no vino en marzo porque se lesionó. No tengo duda, ha hecho una temporada magnífica, lo estuvimos viendo, nos puede ayudar y estamos encantados de llevarle".