Sandro acabó con una sobrecarga pero viajará con la sub 21

Sandro volvió a formar dupla de ataque con Charles en el segundo partido de Míchel en el banquillo blanquiazul. Parece convencido el madrileño de que esa es la fórmula y que el canario es capital en esa ecuación y funciona mejor con acompañante con mayor vocación de delantero, como es el caso del brasileño.

Los mejores minutos del Málaga, casualmente, no coincidieron con Sandro sobre el verde. El ex blaugrana tuve que ser sustituido en el minuto 71 por Keko. El cambio, de primeras, parecía raro. Sacar a tu máximo artillero del campo sin motivos era un riesgo, pero sí los había. "Hemos tenido que hacer cambios porque el Chory y Sandro estaban mal físicamente", explicaba Míchel en sala de prensa, y es que el canario acabó lesionado el choque. En las primeras observaciones, el club comunicó que el delantero sufre una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna derecha, precisamente, la misma que impidió contar con él durante mes y medio de competición aunque todo apunta a que no tienen relación.

Estas molestias coinciden con la reciente convocatoria del canario con la selección española sub 21. Celades apostó por él para disputar dos amistosos ante Dinamarca -en Murcia- e Italia -en Roma-, para preparar la fase final del Campeonato de Europa que se disputará en junio en Polonia. En principio, y tal y como informó el club, Sandro se incorporará con la rojita y una vez allí se valorará su estado para determinar si puede disputar o no estos partidos.