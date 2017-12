"Sandro no se ha adaptado al ritmo de la Premier"

Por si no estaba claro que Sandro no tenía hueco en la plantilla del Everton, al menos esta temporada, su entrenador, Sam Allardyce, lo dejó bien claro ayer. "Tenemos que reforzar nuestra delantera. Hay futbolistas en esa posición, como Sandro, que no se han adaptado al ritmo de la Premier League y no han sido capaces de demostrar lo que hicieron en España", comentó el entrenador de los toffees.

De hecho, se habla de que el Everton está dispuesto a hacer un esfuerzo económico de casi 30 millones para incorporar a Tosun, delantero revelación del Besiktas. La puerta está más que abierta para el canario y Míchel ha hablado con él, aunque la ingeniería financiera que precisa la operación sigue haciendo bastante complicado su regreso a Martiricos.