Sandro arremete contra las acusaciones sobre el choque ante el Real Madrid

La difamación contra el Málaga por su derrota contra el Real Madrid está alcanzando cotas que escapan de la lógica. Si ayer Josemi, delegado del club, arremetía contra las acusaciones de Mundo Deportivo y El Periódico, quien alza hoy la voz es Sandro. El delantero canario entró a desmentir en redes sociales una falsa cita donde reconocía el amaño del partido.

Las falsas declaraciones rezan así: "Me voy del Málaga la temporada que viene, es una vergüenza lo que nos ha pedido el presidente un día antes del partido contra el Real Madrid. Que os dejáramos ganar. Varios jugadores aceptaron y otra parte no aceptamos. Como pudieron ver en el partido, algunos hicimos todo el esfuerzo para ganarle al Madrid y la otra parte pudieron ver que no estaban dando el 100%, querían que ganara el Madrid, lo han logrado". Visiblemente enfadado, Sandro salió al corte para condenar otro ataque más. "Una vergüenza es inventarse algo así para ensuciar al Málaga y a mi persona. ¡Totalmente falso!", lamenta el ariete.