Sandro: tan cerca, tan lejos

Difícil será el día en que Sandro no esté en primera plana del día a día blanquiazul. Aunque físicamente se encuentre lejos. Parecía que el TAS iba a dar la razón al Atlético de Madrid en su litigio con la FIFA, si bien el no recibido no cambia el fuerte interés colchonero en hacerse con sus servicios. Ahora todo está en su tejado. Y tan pronto se puede mantener la idea de abonar su cláusula de rescisión como reestructurar el proyecto de otra manera. En el caso de pagar esos seis millones de euros, en el club cunde el optimismo para que sea el Málaga quien se quede con el canario los seis meses que deberá aguardar el equipo de Simeone para volver a inscribir a jugadores en el campeonato.

Esa opción es la que ilumina el panorama blanquiazul. En cambio, otras buenas proposiciones ofrecen una seria competencia y tientan bastante al delantero criado en Las Palmas de Gran Canaria, quien ya sabe desde hace días, de la mano de su representante, Ginés Carvajal, que tanto en España como en Inglaterra hay propuestas muy ambiciosas para él.

Algunas fuentes aseguran que Sandro solo saldría del Atlético al club blanquiazul

De hecho, ayer mismo, en declaraciones a Europa Press, se refirió a su situación en la concentración con la selección sub 21. Y aunque subrayó varias veces que quería centrarse en la rojita, por cómo habló de futuro viene a traslucir un mayor afán por salir del Málaga que por continuar. "No sé qué será de mi futuro, sinceramente, lo único que me importa es recuperarme, prepararme bien para entrenar con el grupo cuanto antes y aportar mi granito de arena para traernos la Eurocopa para España. Tengo varios, pero estoy aquí para seguir mejorando con grandísimos jugadores y es lo único que me importa ahora mismo", comentó el canario, al que un edema en el cuádriceps le ha hecho apartarse temporalmente del trabajo con el grupo.

No obstante, fuentes cercanas al Málaga aseguraron ayer a este periódico que su fichaje por el Atlético de Madrid llevaría aparejado de manera insoslayable el préstamo de seis meses en La Rosaleda, y que incluso habría sido a propia petición del delantero, que este año cerró su participación como blanquiazul con 14 goles.

Conviene aclarar también que en caso de seguir aquí hasta el mercado invernal, la fórmula para ello no sería una cesión como tal, pues eso incumpliría los preceptos de la resolución de la FIFA que impide inscribir jugadores. Así que simplemente Sandro continuaría en el Málaga, con el que tiene contrato en vigor, y su pase al club del Manzanares se haría efectivo el 1 de enero, por más que el acuerdo quedara cerrado a lo largo de este verano.

Amén de tratar su situación personal y analizar la actualidad del combinado rojo sub 21, Sandro se refirió a los meses que tan bien le han sentado con la elástica malaguista. "Con Juande no teníamos ese buen fútbol que tuvimos con Míchel, pero sacábamos partidos adelante. Romero lo intentó, teníamos esa mala suerte de cuando coges esa racha negativa y no le ganas a nadie. Pero Míchel ha dado con la tecla con el equipo, nos ha mentalizado a todos de que descender era imposible, inviable para él. Ha puesto a cada uno en su sitio y se ha visto reflejado en el campo que éramos otro equipo diferente", subrayó desde la concentración en Madrid.